Com dólar alto, Nordeste espera praias lotadas no Carnaval

A instabilidade do dólar americano e o fortalecimento da infraestrutura nacional têm tornado as viagens domésticas mais interessantes para os turistas brasileiros. Se no último Réveillon as praias do Nordeste já registraram grande movimento, a expectativa para o Carnaval é ainda maior.

Salvador, por exemplo, tradicional destino turístico nesse período, tem previsão de ocupação hoteleira acima de 95% nos dias de maior demanda.

Natal, no RN, que vem se firmando como destino turístico no Carnaval, espera uma ocupação de 85%, um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao ano passado.

Nordeste lidera preferência dos turistas

Turistas preferem estados nordestinos. De acordo com um levantamento da Decolar, o Nordeste é o mais procurado nas pesquisas para o Carnaval de 2025, com sete capitais da região no top 10 do ranking de buscas. Os dados confirmam uma pesquisa recente realizada pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, que apontou que 53% dos brasileiros pretendem viajar para o Nordeste neste verão, um aumento de 11 pontos percentuais em relação à edição anterior da pesquisa

Estamos observando um crescimento real do turismo doméstico, impulsionado pela instabilidade do dólar e pela estruturação dos destinos nacionais. O litoral brasileiro está cada vez mais preparado para receber turistas, com investimentos além das capitais.

Ana Carolina Medeiros, presidente do Conselho da ABAV Nacional

Ocupação hoteleira acima de 95%. De acordo com a pesquisa "Tendências de Turismo Verão 2025 - Comportamento da População Brasileira", a Bahia é o único estado com dois destinos no ranking dos mais procurados para a estação mais quente do ano: Salvador e Porto Seguro.

Liderança baiana. O estado foi escolhido por 16% dos entrevistados, um crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao verão anterior. Esse número coloca a Bahia à frente de São Paulo (15%) e do Rio de Janeiro (14%), que aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Os 10 destinos mais procurados para o Carnaval 2025. De acordo com o levantamento da Decolar, sete capitais do Nordeste estão no top 10 de buscas de viagens. A pesquisa foi baseada nas buscas feitas no site e no aplicativo da empresa. Veja o ranking:

Rio de Janeiro (RJ) Salvador (BA) São Paulo (SP) Maceió (AL) Recife (PE) Fortaleza (CE) Porto Seguro (BA) Florianópolis (SC) Natal (RN) João Pessoa (PB) Natal no mapa. A novidade da pesquisa da Decolar foi a procura por Natal. Para Edmar Gadelha, presidente da ABIH-RN (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ro Grande do Norte), o turismo na cidade foi impulsionado pelas "engorda" da Praia de Ponta Negra (ampliação da faixa de areia, concluída no mês passado) e requalificações urbanas recentes, tornando Natal mais moderna e acolhedora para turistas.

A cidade se destaca não apenas pelo Carnaval tradicional, mas também pelo turismo de descanso e lazer, que atrai famílias e visitantes que buscam uma alternativa ao agito dos grandes polos carnavalescos.

Edmar Gadelha, presidente da ABIH-RN

Crescimento. De acordo com Gadelha, a expectativa é que a ocupação da rede hoteleira cresça 4 pontos percentuais em relação ao ano passado, chegando a 85% de ocupação no período do Carnaval.