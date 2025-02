Com consumo e indústria acelerando, PIB atinge maior valor da série histórica, diz FGV

Em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcançou R$ 11,655 trilhões, maior valor real da série histórica, iniciada em 2001, do Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Naquele ano, registrou a fundação, o PIB foi de R$ 6,9 trilhões.

O PIB per capita de 2024 também atingiu seu maior valor na série histórica: R$ 56.796. A última vez que o indicador alcançou patamar próximo foi em 2013 (R$ 55.094). No início da série, o valor era de R$ 40.069.

O Monitor do PIB apontou expansão de 3,5% na economia brasileira, com avanço de 4% no quarto trimestre ante igual período de 2023 e de 3,1% em dezembro na comparação anual. Porém, o resultado do quarto trimestre é menor do que no 2º e 3º trimestres (1,4% e 0,8%, respectivamente), indicando desaceleração.

Ainda assim, categorias - indústria, serviços e consumo das famílias - que já vinham forte em 2023 ganharam impulso em 2024, comentou Juliana Trece, coordenadora da pesquisa.

O consumo das famílias terminou em 2023 em 3,2%, mas em 2024 foi de 5,2%. Todos os tipos de consumo contribuíram positivamente para este desempenho.

Na indústria, o segmento de máquinas e equipamentos cresceu 12% após a queda de 8,4% em 2023, puxando a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) a 7,6%, após retração em 2023.