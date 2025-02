Colheita de soja atinge 23% no País ante 15% há 7 dias, aponta AgRural

São Paulo, 17 - A colheita da safra brasileira de soja 2024/25 de soja alcançou 23% da área estimada no País, até quinta-feira passada, 13, em comparação com 15% na semana anterior e 32% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural.Embora continue atrasado, Mato Grosso teve bom avanço e agora lidera os trabalhos entre os Estados, com leve vantagem sobre o Paraná. "Mas quem chamou a atenção durante a semana foi o Rio Grande do Sul, onde as altas temperaturas levaram pressão extra às lavouras em enchimento de grãos", comentou a AgRural. Como a maioria das áreas ainda está em definição do potencial produtivo, é importante que as chuvas previstas para o Estado se confirmem para evitar maiores perdas. Colheita de milhoA área cultivada com milho na primeira safra da temporada 2024/25 estava 29% colhida até quinta passada, ante 18% na semana precedente e 34% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural. Os três Estados do da região Sul continuam na dianteira dos trabalhos, mas agora os demais produtores do Centro-Sul - São Paulo, Minas e Goiás - também já estão colhendo. Plantio da safrinha 2025O plantio da safrinha de milho 2025 atingiu 36% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta passada, em comparação com 20% uma semana antes e 59% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. Nos Estados em que há atraso, como Mato Grosso e Goiás, os produtores avançam como podem para evitar plantar muita área após a janela ideal. Em Estados que vinham mais acelerados, como Paraná e Mato Grosso do Sul, o tempo mais quente e seco limitou um pouco o avanço das plantadeiras, mas a previsão de chuva manteve a calma dos produtores.