Estrutura de circo desaba e deixa feridos em Osório no RS

A estrutura do Circo Fox, na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, desabou com as chuvas que atingiram a cidade neste domingo (16). Pessoas que assistiam ao espetáculo ficaram feridas.

O que aconteceu

Não houve feridos graves. Segundo pronunciamento do circo nas redes sociais, nenhuma vítima ficou gravemente ferida. As pessoas afetadas foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a um hospital da região.

Circo diz que "estão todos bem, na medida do possível". Na nota, o Circo Fox confirmou o ocorrido e informou que, apesar dos ferimentos leves, todos passam bem.

Nota Circo Fox

Como noticiado, tivemos um acidente devido ao temporal durante nosso espetáculo de domingo 16/02 no horário das 20h30.

Algumas pessoas que estavam em nossa plateia para assistir o espetáculo tiverem alguns ferimentos, mas estamos todos bem na medida do possível.

Estamos dando apoio aos que se feriram e encontram-se no hospital por hora.

Um agradecimento especial a toda equipe do Samu, Corpo de Bombeiros e UPA de Osório por nos atender prontamente e a todos que estejam nos ajudando nesse momento dificil.

Nesse momento não será possível responder a todos, mas agradecemos imensamente a cada mensagem de apoio e na medida do possível iremos atualizando em nossas redes sociais.