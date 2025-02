Cidade do Rio de Janeiro atinge nível 4 de calor nesta segunda-feira

A cidade do Rio de Janeiro atingiu o nível 4 de calor - o segundo mais crítico definidos pela prefeitura - às 12h35 desta segunda-feira (17). De acordo com o serviço de meteorologia da prefeitura, há um sistema de alta pressão no oceano influenciando o tempo e aumentando as temperaturas na cidade.

A máxima prevista é de 42°C, com índice de calor mediano acima de 40°C. Se essa máxima for atingida, a capital vai bater o recorde histórico de calor para o mês de fevereiro, que é de 41,8º, registrado em 2023.

Pouco antes das 13h, os moradores da cidade receberam um aviso por mensagem de celular da Defesa Civil com a seguinte mensagem: "Alerta de onda de calor. Beba e ofereça água. Em caso de náusea, vômito ou desmaio, procure uma unidade de saúde".

O nível de calor 4 é acionado quando a temperatura fica entre 40°C a 44°C, com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos. Em coletiva de imprensa neste domingo (16), o prefeito Eduardo Paes e outras autoridades municipais já haviam alertado que a cidade teria calor extremo essa semana.

Orientações

Com o acionamento do nível 4, a prefeitura abriu 58 pontos de resfriamento, com áreas de sombra, pontos de hidratação e banheiros que podem ser utilizados livremente pela população em diversos bairros da cidade. Os endereços estão disponíveis no aplicativo e no site do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio - COR.

O COR também orienta que os moradores aumentem a ingestão de água ou sucos de frutas naturais; consumam alimentos leves; utilizem roupas leves e frescas; evitem bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar; evitem a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h e protejam as crianças com chapéu de abas.

Além disso, as aulas de educação física da rede municipal devem ser feitas apenas em locais fechados, e todos os trabalhadores que realizam atividades profissionais em áreas abertas devem realizar paradas para hidratação.

Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados pelo estresse térmico, a recomendação é procurar uma unidade municipal de saúde. De acordo com a prefeitura, só no mês de janeiro, cerca de 3 mil pessoas foram atendidas por problemas ligados ao calor ou à desidratação.