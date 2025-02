Sofrendo com o calor? Veja chás gelados que aliviam desconfortos do verão

Chás gelados são a escolha perfeita não só para matar a sede no verão, como também para enfrentar os desconfortos típicos do calor —como a retenção de líquidos e o comprometimento da imunidade.

Feitos a partir de infusões de ervas, flores e frutas, essas bebidas oferecem uma alternativa saudável às bebidas açucaradas, como os refrigerantes.

Para preparar, é muito simples: a infusão deve ser feita sempre na proporção de uma colher de sopa ou um sachê para 200ml a 250ml de água fervente, de preferência, para liberar os fitoativos das plantas (polifenóis, flavonoides, taninos e outros antioxidantes).

Depois, é só deixar na geladeira ou esperar a bebida esfriar naturalmente e adicionar pedras de gelo para garantir um efeito refrescante extra.

Quais os melhores chás para enfrentar os males do calor?

Para repor líquido e hidratar o corpo: você deve pensar que qualquer chá serve, afinal, todos são feitos com água, certo? Errado, pois as bebidas com cafeína (chá verde, chá preto e chá mate, por exemplo) têm efeito diurético. Portanto, prefira chás sem cafeína, como de camomila, hortelã e frutas amarelas e vermelhas.

Para reduzir o inchaço: hibisco, cavalinha, hortelã, dente-de-leão, verde, gengibre e camomila.

Para fortalecer a imunidade: gengibre com limão, equinácea, verde, barbatimão, açafrão, alho, chá vermelho sul-africano e camomila com mel.

Para proteger a saúde íntima da mulher: camomila, cranberry, uva-ursi, alecrim, hortelã e malva.

Aliviar os efeitos do calor no organismo: hortelã, hibisco, verde, camomila, erva-doce, gengibre com limão, pepino com hortelã e amora.

Para dormir melhor: camomila, erva-cidreira, mulungu, valeriana, passiflora (flor do maracujá), lavanda, magnólia, lúpulo e ashwagandha.

4 receitas de chás refrescantes para fazer em casa

Com frutas, flores e até mel, eles ajudam a minimizar os efeitos desagradáveis do calor, como o inchaço e a dificuldade para dormir nas noites quentes. Para obter o efeito benéfico dos fitoativos, é necessário o consumo de, pelo menos, três porções por dia.

Para auxiliar no sono, pode-se tomar uma ou duas xícaras antes de dormir.

E não exagere na dose. Lembre-se: qualquer coisa em excesso pode fazer mal.

Chá preto com hibisco e limão

Ingredientes

4 saquinhos de chá preto

1 litro de água mineral

1 colher (chá) de hibiscos

1 limão espremido

Modo de preparo

Esquentando a água até quase ferver e, em seguida, coloque os saquinhos de chá preto para infundir. Adicione o hibisco nessa mistura. Tampe e aguarde cerca de 5 minutos para completar a infusão. Coloque o conteúdo em uma jarra, passando por um coador. Deixe esfriar e adicione o suco do limão espremido. Misture bem e leve para resfriar na geladeira ou sirva em um copo com muito gelo.

Chá verde com hortelã

Ingredientes

4 saquinhos de chá verde

1 litro de água

1 xícara de hortelã fresca

1 pitada de mel

Modo de preparo

Prepare o chá verde adicionando os saquinhos na água quente para infundir. Depois de aproximadamente 5 minutos, tire os saquinhos e deixe esfriar. Adicione o açúcar e as hortelãs e misture bem por cerca de 4 minutos. Sirva em um copo com bastante gelo.

Chá de camomila com lavanda e mel

Ingredientes

1 colher (sopa) de flores secas de camomila (ou 1 sachê)

1/2 colher (chá) de flores secas de lavanda de uso culinário

250 ml de água quente;

1 colher (chá) de mel (opcional)

Modo de preparo

Adicione as flores de camomila e lavanda em uma xícara, cubra com água morna, tampe e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel, se desejar. Coloque algumas horas na geladeira e coe ao servir. Beba cerca de 30 minutos antes de dormir.

Chá mate com abacaxi

Ingredientes

1 litro de água filtrada

2 colheres (sopa) de erva mate tostada

1 limão

3 rodelas de abacaxi

5 colheres (sopa) de açúcar mascavo

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e esquente até a fervura. Adicione a erva mate, desligue o fogo, abafe com uma tampa e espere por 5 minutos. Coe e deixe esfriar por completo. Separe metade do chá mate em uma jarra limpa. Despeje a outra metade no liquidificador com o suco de limão e as fatias de abacaxi. Bata por cinco minutos. Junte à outra parte de chá e bata novamente. Sirva com gelo.

FONTES: Andrea Ferrara, nutricionista clínica e funcional da Clínica Bottura (São Paulo/SP) com pós-graduação em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e Júlia Soffner, nutróloga na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.