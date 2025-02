CBIC avalia que ciclo de elevação da taxa básica de juros está encarecendo o financiamento

O ciclo de elevação da taxa básica de juros está encarecendo o financiamento destinado à compra e à produção de imóveis, o que se configura como uma das principais preocupações para o setor neste ano. "O ano de 2025, do nosso ponto de vista, será mais desafiador", afirmou o economista Celso Petrucci, membro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Durante apresentação à imprensa, ele apontou que a inflação acima da meta continuará gerando não apenas o aperto monetário, mas também afetando as famílias, especialmente as de menor renda, com consequências negativas para o mercado imobiliário.

Petrucci observou que está menor a oferta de financiamentos bancários, com recursos da caderneta de poupança, para atender as construtoras.

A solução tem sido buscar empréstimos de outras linhas de mercado, em que as taxas estão mais altas. Com isso, os construtores já estão pagando de 3 a 5 pontos porcentuais acima da Selic para financiar as obras - o que vai encarecer o preço dos imóveis.

Petrucci citou também que há preocupação com custos de mão de obra e de materiais. Além da demanda aquecida pelo crescimento dos canteiros de obras, esses custos têm oscilado bastante por conta do cenário externo instável, com efeito do câmbio.