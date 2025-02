Rio 44ºC: cidade tem maior temperatura em 10 anos; SP também bate recorde

O Rio de Janeiro registrou, nesta segunda-feira (17), a maior temperatura em dez anos de medições do sistema Alerta Rio. A cidade atingiu o nível 4 de calor pela primeira vez este ano. Em São Paulo houve o registro da maior temperatura do ano e do verão.

O que aconteceu

No Rio de Janeiro, termômetros atingiram 44ºC no ponto de medição de Guaratiba, que fica na zona oeste da capital. O recorde anterior havia sido em 2023, quando a mesma estação marcou 41,8ºC.

Capital decretou nível 4 de calor às 12h35 desta segunda (17). Isso acontece quando há índices de calor muito alto (40°C a 44°C) com previsão de permanência ou aumento por, pelo menos, três dias consecutivos, de acordo com a prefeitura. É a primeira vez que esse nível é atingido desde junho do ano passado, quando a escala de cinco níveis foi criada.

Previsão é de temperaturas elevadas para os próximos dias. É possível que os recordes sejam atingidos novamente, segundo o Alerta Rio. Não há previsão de chuva até, pelo menos, sexta-feira (21).

Em São Paulo, os termômetros do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registraram 34,9ºC no meio da tarde na estação de Interlagos. O recorde anterior havia sido na estação do Mirante de Santana em 22 de janeiro, quando a temperatura chegou a 33,8ºC. Segundo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, termômetros chegaram aos 35ºC em Parelheiros, no extremo sul da capital.

Números ainda podem mudar após a consolidação dos dados do dia (geralmente variam décimos). Porém, o dado do Inmet, considerado pela Defesa Civil do estado como medição oficial, já indica a maior temperatura registrada em 2025 e também a mais alta desde o início da Operação Verão.

Todo o estado está em alerta para a onda de calor, que é a primeira a atingir a região este ano, e a terceira do Brasil, também segundo o órgão de proteção. Há possibilidade de pancadas de chuva, em forma de tempestades, a partir da tarde e noite terça-feira (18).