Borboleta dificilmente foi única causa de morte de menino, diz biólogo

A morte do adolescente de 14 anos, que disse ter injetado na perna o líquido de uma borboleta amassada, pode ter ocorrido por diversos motivos, mas dificilmente pela borboleta em si, segundo especialista.

O que aconteceu?

Após ficar uma semana internado, Davi Nunes Moreira morreu na última quinta-feira (13) na Bahia, em decorrência de uma infecção generalizada. Segundo o professor titular do Instituto de Biologia e coordenador do Laboratório de Borboletas da Unicamp, Dr. André Victor Lucci Freitas, as borboletas até possuem toxinas, mas ela são usadas como defesa contra animais pequenos.

São utilizadas contra aranhas, aves ou lagartos pequenos. E mesmo esses animais não morrem devido à toxina; eles acham geralmente o gosto ruim, ficam enjoados e vomitam Dr. André Victor Lucci Freitas

Ou seja, as toxinas presentes em uma borboleta não seriam suficientes para provocar a morte de um ser humano. Freitas acredita que, caso o jovem tenha realmente injetado o líquido de uma borboleta no próprio corpo, e tenha sido essa a causa da morte, o provável é que a complicação no quadro de saúde tenha ocorrido pela presença de bactérias e protozoários no inseto.

Freitas destaca que o problema não teria sido o jovem injetar uma borboleta no corpo, mas sim, injetar um corpo estranho, com bactérias.

Pode ser um bife, um frango, um peixe, folhas achadas no chão; injetar um corpo estranho, cheio de bactérias, pode levar a isso. E, se injetar na musculatura, a chance de formar um edema, de começar a dar uma infecção, é muito grande.

Segundo o especialista, nem mesmo borboletas com maior toxicidade seriam letais.

Seriam necessárias entre 50 e 100 borboletas-monarcas para provocar a morte de um ser humano. E as mariposas Zygaenidae até contêm cianeto de hidrogênio (HCN), mas em quantidades muito baixas para serem nocivas a uma pessoa.

O Caso

Jovem pode ter injetado o material no próprio corpo após desafio na internet, indicam investigações. O caso ocorreu em Planalto (BA). Após ficar hospitalizado na cidade, Davi foi transferido ao Hospital Geral de Vitória da Conquista (BA), onde faleceu.

O corpo de adolescente foi enterrado nesta sexta-feira (14). "Os laudos periciais irão esclarecer a causa da morte", diz a Polícia Civil por meio de nota enviada ao UOL.

Família encontrou seringa na cama do menino, escondida embaixo do travesseiro. Ainda segundo a família, Davi passou a mancar após o episódio e vomitou antes de ser hospitalizado. Ele teria dito que injetou o conteúdo de uma borboleta amassada no próprio corpo antes de ser internado.