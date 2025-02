BNDES financia mais R$900 mi para vendas da Embraer

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES aprovou um financiamento de cerca de R$900 milhões para a Embraer exportar seis aeronaves para companhia aérea norte-americana Horizon Air, subsidiária da holding Alaska Air Group, informou o banco de fomento nesta segunda feira.

A fabricante brasileira vai vender aviões modelo E-175 e esse é o segundo financiamento do BNDES para a Horizon desde 2023. Naquele ano, foram vendidas 11 aeronaves da Embraer para a empresa.

Os seis aviões do novo financiamento serão entregues pela Embraer este ano e no ano que vem. O modelo de financiamento do BNDES, o Exim Pós Embarque, prevê que a Horizon assumirá os pagamentos em dólares ao BNDES.

No final de janeiro, o BNDES anunciou que aprovou financiamento de R$2,1 bilhões para a Embraer exportar 16 aviões E-175 para a companhia aérea norte-americana Republic Airways.

(Por Rodrigo Viga Gaier)