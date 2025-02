BC anuncia leilão de linha de até US$3 bilhões para terça-feira

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central informou que vai realizar um leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) na terça-feira, das 10h30 às 10h35, com oferta total de US$3,0 bilhões de dólares.

A operação tem como objetivo a rolagem de um vencimento previsto para 6 de março deste ano, conforme comunicado do BC.

As operações de venda de moeda pelo BC serão liquidadas em 6 de março, enquanto a recompra ocorrerá em 2 de outubro de 2025. A taxa de câmbio utilizada para a venda de dólares pelo BC será a Ptax das 10h00 da terça-feira.

Esta será a terceira vez no ano que o BC realiza uma operação de linha. Em 20 de janeiro o BC vendeu um total de US$2 bilhões em dois leilões de linha, em operação realizada no mesmo dia da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em 29 de janeiro, a instituição vendeu outros US$2 bilhões, desta vez para rolagem de um vencimento de 4 de fevereiro.