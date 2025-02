CORREÇÃO-BB Seguridade tem lucro líquido de R$2,17 bi no 4° tri

(Corrige texto para adicionar "bilhões" na estimativa de analistas no 2º parágrafo)

(Reuters) - O BB Seguridade registrou lucro líquido ajustado de R$2,17 bilhões no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 5,8% na comparação com o mesmo período em 2023, em resultado praticamente em linha com as expectativas do mercado.

Analistas, em média, esperavam lucro de R$2,14 bilhões para o braço de seguros do Banco do Brasil no quarto trimestre, segundo estimativas compiladas pela LSEG.