Barcelona vence Rayo Vallecano (1-0) e toma liderança do Real Madrid

O Barcelona tomou a liderança do Real Madrid nesta segunda-feira (17) após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano em Montjuic, no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com este triunfo, o time catalão agora se iguala em pontos a seu maior rival, com 51, mas a diferença de 11 gols no saldo a seu favor coloca o time catalão no topo da tabela de LaLiga.

O Atlético de Madrid está em terceiro, um ponto atrás do líder, enquanto que o Rayo Vallecano continua na sexta posição, com 35 pontos.

Num lance em que o senegalês Pathé Ciss segurou Iñigo Martínez na área o árbitro consultou o VAR e marcou pênalti. O atacante polonês Robert Lewandowski converteu e fez 1 a 0.

A partir desse momento, o Barça se fechou e deixou o time adversário jogar, criando chances perigosas. Aos 38 minutos, Isi Palazón conseguiu evitar o impedimento e tocou para o francês Randy Nteka, que chutou de pé esquerdo na direção do gol, mas o goleiro polonês Wojciech Szczesny fez uma defesa milagrosa afastando a bola.

- Vitória sofrida -

No entanto, a jogada continuou e Álvaro García quase conseguiu aproveitar para empatar o jogo. O ponta caiu no chão sem ser tocado pelo meio-campista holandês Frenkie de Jong enquanto ele tentava chutar a bola.

No segundo tempo, os 'blaugrana' tiveram oportunidades de aumentar a vantagem, mas não conseguiram acertar nas finalizações.

O brasileiro Raphinha tentou com dois chutes, mas a bola subiu demais e De Frutos quase teve outra chance, mas Eric García lhe roubou a bola no último momento.

O Rayo teve a chance de empatar nos acréscimos (90'+1). Adrián Embarba avançou pela ponta escapando do francês Jules Koundé e cruzou para a área, onde De Frutos se esticou para cabecear, mas a torcida catalã respirou aliviada e comemorou a vitória e a liderança.

"Nem todo jogo pode ser vencido por 3 a 0. Soubemos sofrer", declarou o lateral Álex Balde ao canal Movistar+.

A surpresa veio com a substituição de Koundé, que saiu no final como punição de Flick, já que o zagueiro francês chegou atrasado para a conversa técnica pré-jogo.

Ele foi substituído por Héctor Fort, que não era titular na LaLiga desde 3 de novembro.

--- Resultados da 24ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Girona - Getafe 1 - 2

- Sábado:

Leganés - Alavés 3 - 3

Osasuna - Real Madrid 1 - 1

Atlético de Madrid - Celta Vigo 1 - 1

Villarreal - Valencia 1 - 1

- Domingo:

Espanyol - Athletic Bilbao 1 - 1

Valladolid - Sevilla 0 - 4

Mallorca - Las Palmas 3 - 1

Betis - Real Sociedad 3 - 0

- Segunda-feira:

Barcelona - Rayo Vallecano 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 51 24 16 3 5 65 25 40

2. Real Madrid 51 24 15 6 3 52 23 29

3. Atlético de Madrid 50 24 14 8 2 39 16 23

4. Athletic Bilbao 45 24 12 9 3 37 21 16

5. Villarreal 41 24 11 8 5 47 35 12

6. Rayo Vallecano 35 24 9 8 7 27 25 2

7. Mallorca 34 24 10 4 10 23 30 -7

8. Betis 32 24 8 8 8 30 31 -1

9. Osasuna 32 24 7 11 6 29 33 -4

10. Girona 31 24 9 4 11 32 35 -3

11. Real Sociedad 31 24 9 4 11 20 23 -3

12. Sevilla 31 24 8 7 9 29 34 -5

13. Getafe 30 24 7 9 8 20 18 2

14. Celta Vigo 29 24 8 5 11 35 38 -3

15. Espanyol 24 24 6 6 12 23 36 -13

16. Leganés 24 24 5 9 10 22 35 -13

17. Las Palmas 23 24 6 5 13 29 41 -12

18. Valencia 23 24 5 8 11 25 38 -13

19. Alavés 22 24 5 7 12 28 38 -10

20. Valladolid 15 24 4 3 17 15 52 -37

