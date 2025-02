Banco Pan escolhe novo presidente

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Pan anunciou nesta segunda-feira que seu conselho de administração elegeu André Luiz Calabro para presidente-executivo, no lugar de Carlos Guimarães, segundo fato relevante ao mercado.

Calabro já foi diretor de crédito e cobrança do Pan entre 2018 e 2020 e membro do conselho de administração da Recovery Gestão de Ativos, do grupo Itaú Unibanco.

"Nos últimos dois anos, (Calabro) integrou a equipe do BTG Pactual, após atuar como presidente do BanQi", fintech da Casas Bahia.

(Por Alberto Alerigi Jr.)