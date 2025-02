Banco Bmg tem lucro líquido recorrente de R$125 mi no 4º tri, com ROAE de 12,2%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O banco Bmg teve lucro líquido recorrente de R$125 milhões no quarto trimestre do ano passado, quase estável em relação ao mesmo período de 2023, conforme dados divulgados nesta segunda-feira, que mostraram margem financeira após custo de crédito de R$815 milhões, de crescimento de 13,2% ano a ano.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) do banco ficou em 12,2% no trimestre encerrado no final de dezembro de 2024, de 13,3% em igual intervalo do exercício anterior.

O Bmg encerrou o ano com uma carteira de crédito total de R$26,3 bilhões, alta de 10,5% ano a ano, com os chamados "secured loans" (consignado e FGTS), representando 68% do saldo total. O índice de inadimplência acima de 90 dias terminou o quarto trimestre em 4,4%, de 3,5% um ano antes.

O índice de Basileia estava em 13,2% no final do trimestre, sendo o índice de Capital Nível 1 em 10,1%.

Em todo o ano passado, o lucro líquido recorrente alcançou R$441 milhões, mais do que o dobro dos R$205 milhões de 2023, com o ROAE saltando de 5,2% para 10,7%.

De acordo com o presidente-executivo do Bmg, Felix Cardamone, o banco tem cumprido "rigorosamente" a estratégia desde o início da reestruturação, que se traduziu nas conquistas materializadas nos resultados de 2024.

"Mesmo diante do menor patamar de spread do consignado dos últimos 15 anos, conseguimos garantir a geração sustentável de resultados graças à combinação de uma gestão mais eficiente, com menor prêmio de risco na captação e maior qualidade dos ativos", afirmou Cardamone em comunicado do banco.