Avião da Delta capota em aeroporto de Toronto, no Canadá; há 8 feridos

Um avião da Delta Airlines caiu no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, no Canadá. Ainda não há informações sobre mortos, mas bombeiros e paramédicos estão no local.

O que aconteceu

Passageiro publicou vídeo após sair de avião. A filmagem mostra bombeiros jogando água na aeronave, que está de barriga para cima. "Acabamos de pousar. Nosso avião caiu. Está de cabeça para baixo [...] A maioria das pessoas está bem", diz o passageiro John Nelson em vídeo publicado no Facebook.

Oito pessoas estão feridas. O chefe dos paramédicos da região de Peel, Lawrence Saindon, confirmou que uma pessoa estava em estado crítico e foi levada de helicóptero a um hospital próximo. As outras vítimas têm lesões de moderadas a leves, segundo a agência de notícias Reuters. Entre os feridos, há uma criança, que foi levada de ambulância do aeroporto.

Todos os 80 passageiros foram desembarcados, diz ministra dos transportes. Anita Anand disse estar "acompanhando de perto o grave incidente".

"Maioria dos passageiros está bem e ilesa", diz polícia. "Houve um acidente de avião. No entanto, não sabemos as circunstâncias que o cercam neste momento. Pelo que entendi, a maioria dos passageiros está livre e ilesa, mas ainda estamos tentando ter certeza, então continuaremos no local investigando", disse a policial Sarah Patten.

Pista do aeroporto está fechada. A Administração Federal de Aviação do Canadá bloqueou todos os pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Pearson devido a "emergência de aeronave".

Aeroporto afirma que acidente ocorreu durante pouso de avião. Em publicação no X (antigo Twitter), o Aeroporto Internacional Pearson publicou: "Equipes de emergência estão respondendo. Todos os passageiros e tripulantes foram contabilizados".

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for. -- Toronto Pearson (@TorontoPearson) February 17, 2025

Aeroporto estava coberto de neve na manhã de hoje. Mais cedo, a conta oficial do aeroporto publicou que funcionários estavam realizando a limpeza da pista, após a ocorrência de uma tempestade de neve em Toronto. Ontem, alguns voos foram atrasados devido às condições da pista. Ainda não se sabe se a neve teve algo a ver com o acidente do avião da Delta.

Voo partiu de Minneapolis, nos Estados Unidos. O percurso entre a cidade americana e Toronto demora cerca de 1h28 minutos, e a aeronave, uma Mitsubishi CRJ-900LR, chegou em 1h26, segundo informações do site FlightRadar24.

Esta matéria está em atualização.