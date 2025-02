Assessor de Putin diz que EUA e Rússia ainda não têm acordo sobre como iniciar negociações sobre Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - Yuri Ushakov, assessor de política externa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que Moscou e Washington ainda não chegaram a um acordo sobre como iniciar as negociações de paz na Ucrânia, já que os EUA ainda não nomearam um negociador-chefe para conversar com a Rússia.

Ushakov, juntamente com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, deve participar de conversações bilaterais com autoridades norte-americanas, incluindo o secretário de Estado Marco Rubio, na Arábia Saudita, na terça-feira, depois que Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, conversaram por telefone na semana passada e concordaram em iniciar conversações com o objetivo de acabar com a guerra na Ucrânia.

Em comentários transmitidos pela TV estatal russa, Ushakov disse que a delegação russa está abordando as discussões com uma atitude "profissional" e que seu objetivo é claro.

O objetivo da reunião é "discutir a restauração das relações normais (com os EUA), discutir o início de possíveis negociações sobre a Ucrânia e discutir as perspectivas de contatos no mais alto nível (entre Putin e Trump)", disse Ushakov ao Channel One.

"Agora a questão é chegar a um acordo sobre como iniciar as negociações sobre a Ucrânia, porque o lado americano não nomeou um negociador-chefe para conduzir os negócios conosco", disse ele.

Ushakov acrescentou que Kirill Dmitriev, chefe do fundo soberano da Rússia, pode se juntar à delegação para discutir quaisquer questões econômicas que possam surgir.

