Após crimes chocantes de Pelicot, cirurgião francês será julgado por abuso sexual de crianças

NANTES, França (Reuters) - Quando a polícia do oeste da França revistou a casa do cirurgião Joel Le Scouarnec depois que ele estuprou sua vizinha de 6 anos em 2017, encontrou um esconderijo de bonecas sexuais, perucas e pornografia infantil.

Eles disseram que também descobriram diários eletrônicos que pareciam detalhar quase três décadas de estupros e agressões sexuais contra centenas de seus jovens pacientes em hospitais da região.

Em 2020, Le Scouarnec foi condenado a 15 anos de prisão pelo estupro e agressão sexual de sua vizinha criança, bem como de suas duas sobrinhas e de paciente de 4 anos.

No entanto, a investigação continuou sobre as supostas vítimas registradas em seus arquivos. Os promotores acabaram acusando-o de estupro agravado e agressão sexual de 299 pessoas, muitas das quais eram crianças, e algumas delas estavam anestesiadas quando o abuso supostamente ocorreu.

Em 24 de fevereiro, Le Scouarnec, de 74 anos, será julgado por essas acusações na cidade de Vannes, no maior caso de abuso sexual infantil da França.

Os promotores dizem que Le Scouarnec admitiu aos investigadores muitas das acusações que enfrenta. Seus advogados se recusaram a comentar antes do julgamento.

O julgamento ocorre em um momento de ajuste de contas sobre crimes sexuais na França após a condenação de Dominique Pelicot, que foi considerado culpado em dezembro por drogar sua esposa e convidar dezenas de homens para estuprá-la em sua casa. Cinquenta outros homens também foram condenados por estupro em um caso que chocou o mundo.

O caso de Le Scouarnec levantará questões difíceis para o sistema de saúde público da França, segundo vítimas e grupos de direitos. Apesar de ter sido condenado por pornografia infantil em 2005, Le Scouarnec continuou a trabalhar em hospitais públicos até sua prisão em 2017.

O Ministério da Saúde não respondeu a um pedido de comentário.

François, um dos autores do processo que tinha 12 anos quando Le Scouarnec supostamente abusou dele, disse que espera que o caso forneça algumas respostas de um sistema que, segundo ele, falhou com ele.

"Percebo que não deveria ter sido operado por esse cirurgião", afirmou Francois, que pediu para ser identificado apenas por este nome. "Sinto-me traído pelas autoridades... Por que ninguém proibiu esse cirurgião de trabalhar com crianças?"

Depois de descobrir os registros de Le Scouarnec em 2017, os investigadores começaram a rastrear possíveis vítimas comparando as descrições dos diários com os registros hospitalares. Embora muitos dos pacientes anestesiados não se lembrem do suposto abuso, os psiquiatras documentaram sintomas de estresse pós-traumático nas vítimas, de acordo com documentos judiciais.