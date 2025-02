Alcaraz vence Cilic em sua estreia em Doha

O espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, derrotou nesta segunda-feira (17) o croata Marin Cilic (192º) por 6-4 e 6-4 na sua estreia no ATP 500 de Doha.

O tenista murciano de 21 anos, campeão do Torneio de Roterdã há uma semana e primeiro cabeça de chave do torneio da capital do Catar, enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre o chinês Zhizhen Zhang (49º) e o italiano Luca Nardi (85º).

"O Marin pressionou muito o meu saque, ele é um ótimo devolvedor (...) Estou muito feliz por vencer em dois sets", comemorou Alcaraz.

No feminino em Doha, a tenista americana Amanda Anisimova, número 41 do mundo, conquistou seu primeiro título de WTA 1000 no sábado com a vitória na final sobre a letã Jelena Ostapenko (37ª).

--- Resultados desta segunda-feira do ATP 500 de Doha:

- Primeira rodada:

Carlos Alcaraz (ESP) x Marin Cilic (CRO) 6-4, 6-4

Fábián Marozsán (HUN) x Aziz Dougaz (TUN) 7-5, 6-3

Jirí Lehecka (CZE) x Grigor Dimitrov (BUL) 6-4, 6-4

Christopher O'Connell (AUS) x Hady Habib (LBN) 7-6 (9/7), 7-6 (7/3)

Jack Draper (GBR) x Alexei Popyrin (AUS) 6-2, 7-6 (7/4)

