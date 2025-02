Airbus enfrenta dificuldades para aumentar produção do A350, dizem fontes

Por Tim Hepher

PARIS (Reuters) - A Airbus está enfrentando dificuldades para aumentar a produção de seu jato A350, conforme lida com atrasos contínuos na chegada de peças de fuselagem da Spirit AeroSystems, disseram fontes do setor.

Os atrasos colocam em dúvida a capacidade da Airbus de elevar a produção acima dos níveis atuais de cerca de seis jatos por mês pelo menos até o final deste ano, embora ainda espere atingir sua meta de 12 por mês durante 2028, acrescentaram.

Um porta-voz da Airbus não quis comentar, mas fez menção a comentários feitos em outubro, na esteira do balanço de nove meses da companhia, quando a Airbus manteve a meta de 2028, mas afirmou estar "gerenciando ativamente desafios específicos na cadeia de suprimentos" que podem afetar a produção de 2025.

A Spirit AeroSystems se recusou a comentar.

A Reuters noticiou em outubro que o fornecimento de peças importantes à Airbus estava atrasado e a Airbus confirmou posteriormente as preocupações com o ritmo do ramp-up em 2025.

Agora, parece cada vez mais incerta a possibilidade de qualquer aumento significativo na produção do modelo A350 em 2025 e possivelmente em parte de 2026, disseram as fontes.

A Airbus reduziu pela metade a produção do A350 durante a pandemia, para cinco por mês, e a restaurou parcialmente em 2023, para seis por mês, e desde então tem lutado para se manter acima desse nível, segundo as fontes.

A Airbus entregou dois A350s em janeiro deste ano.

O grupo europeu divulga seu resultado anual na quinta-feira.