Agro já vê dificuldades na contratações dentro do ambiente da IA, diz executiva

São Paulo, 17 - O setor agro brasileiro, do campo à indústria, destacado pelo embarque de altas tecnologias, enfrenta atualmente o desafio de reter e de contratar mão de obra com a qualificação necessária, que demanda a adoção da Inteligência Artificial (IA) no segmento. A afirmação foi dada nesta segunda-feira, 17, pela executiva Fernanda Hoe, da Elanco Brasil, empresa líder global em saúde animal, dedicada a inovar e a fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de estimação. Hoe participou no período da manhã do "Plano de Voo 2025", evento anual da Amcham Brasil, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil."A solução de tecnologia do agro é o que permitiu o aumento de velocidade nos últimos anos. Hoje em dia, com a questão da inteligência artificial, um dos grandes desafios hoje em dia é contratação e retenção de funcionários no campo", disse Fernanda Hoe.De acordo com a executiva, a dificuldade de se contratar funcionários num ambiente em que a IA passa a fazer parte da atividade do agronegócio não recai apenas só na parte de maquinários e equipamentos, mas também na parte de análise de dados.Segundo Fernanda Hoe, outro pilar sobre o qual a Elanco tem trabalhado é o da produtividade no setor agro. "É algo que está movendo bastante o setor", disse a executiva acrescentando que a empresa também tem trabalhado para fornecer soluções para o agro, no ambiente da IA, para prover o setor de ferramentas que visam a melhorar a governança e uma gestão moderna.