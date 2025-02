Ações de tecnologia caem em Hong Kong com realização de lucros; mercado da China sobe com IA

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong recuaram de máximas recentes nesta segunda-feira, enquanto as ações chinesas terminaram em leve alta, já que os investidores começaram a embolsar os ganhos de um rali impulsionado por tecnologia enquanto digeriam as notícias da reunião do presidente Xi Jinping com empresários privados.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,27%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,21%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,02%, depois de chegar a 23.000 pontos no início das negociações, atingindo uma nova máxima do ano, um pouco abaixo de seu pico anterior, alcançado em outubro de 2024.

"Como o índice se aproxima da máxima do ano passado, alguns investidores que compraram no pico em outubro de 2024 podem realizar lucros", disse Richard Tang, estrategista da China no Julius Baer.

O índice de tecnologia do Hang Seng perdeu força depois de atingir o nível mais alto em três anos e terminou com queda de 0,5%.

Xi realizou uma rara reunião nesta segunda-feira com algumas das principais empresas de tecnologia, incluindo o Alibaba, a Tencent e a Huawei, no que as fontes anteriormente anunciaram como um esforço para impulsionar a confiança das empresas privadas.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,06%, a 39.174 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,02%, a 22.616 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,27%, a 3.355 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,21%, a 3.947 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,75%, a 2.610 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,52%, a 23.505 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,71%, a 3.904 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,22%, a 8.537 pontos.