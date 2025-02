'Despenquei de 4m em casa alugada, perdi movimentos e gastei R$ 400 mil'

Daniela Serrate Maia, 42, perdeu os movimentos do corpo após despencar de um batente, em uma casa alugada pelo Airbnb, onde passava férias com a família, em Itacaré (BA), no início do ano.

Desde então, ela enfrenta um longo processo de recuperação, marcado por dores intensas, internações, cirurgias e alto custo financeiro.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

A bióloga, que mora na Austrália com o marido e o filho, não visitava o Brasil havia cinco anos. A viagem foi organizada por toda a família: tios, pais, primas, irmãos e cunhados.

Durante os preparativos, selecionamos uma casa que parecia confortável e agradável. Escolhemos pelo Airbnb. Era de fato uma casa bonita com uma vista fantástica. A casa ficava sobre uma colina, mas não parecia insegura pelas fotos. Quem escolheu a casa foi a minha tia, com minha família. A casa era bem avaliada, uma casa bonita, com vista bonita, próxima do mar.

Daniela Serrate Maia

'Despenquei de 4 metros'

A queda ocorreu no dia 16 de janeiro, de uma altura de quatro metros. Ao UOL, Daniela conta que a casa ficava na beira de uma colina íngreme e tinha varandas cercadas por batentes de madeira, que "pareciam muito seguros".

Atendi uma ligação do meu marido, que estava na Austrália. Enquanto conversava com ele, me apoiei com as costas no batente e, de repente, ele cedeu.

Daniela Serrate Maia

"O que aconteceu foi que o batente estava mal colocado e, além disso, houve um rompimento da madeira, o que pode ser comprovado pelas fotos que minha família tirou do local. A madeira parecia fraca e mal encaixada, o que facilitou o acidente. Eu despenquei de quase quatro metros de altura, caindo de costas no chão e depois rolando até bater em uma grade."

Casa tinha varandas cercadas por batentes de madeira; um deles cedeu Imagem: Arquivo pessoal

A bióloga lesionou oito costelas e teve fraturas na coluna. "Meu ombro também ficou severamente ferido, e a queda causou uma perfuração nos pulmões", conta ela.

Fiquei inconsciente nos primeiros minutos, enquanto toda a minha família descia desesperada para tentar me ajudar. Eu gemia de dor, urrava de dor. E então minha consciência foi voltando, mas a dor e o choque ainda estavam muito presentes.

Daniela Serrate Maia

'Não tenho controle sobre meu corpo'

Daniela foi inicialmente levada para o hospital de Itacaré e, em seguida, transferida para um hospital em Ilhéus, onde exames confirmaram uma grave lesão na medula e fratura de oito costelas.

Daniela foi socorrida e levada e de UTI aérea para Brasília Imagem: Arquivo pessoal

A família contratou uma UTI aérea, que a transportou para um hospital particular em Brasília, onde a família dela mora. Lá, a bióloga passou por uma cirurgia e ficou 12 dias internada na UTI. Na semana retrasada, ela recebeu alta para continuar o tratamento em casa.

Dependo da minha família para me mover. Estou sem movimento nas pernas e da cintura para baixo, não tenho tato e nem controle sobre o meu corpo. Todas as necessidades precisam ser operadas por enfermeiras. A minha vida mudou completamente, infelizmente.

Daniela Serrate Maia

'É tudo incerto'

O irmão de Daniela, Guilherme Serrate Maia, 37, diz que os médicos são cuidadosos ao falar sobre a possibilidade de a bióloga voltar a andar. "Eles dizem que há possibilidade de ela recuperar o movimento das pernas, mas também afirmam que tudo é incerto."

Ela pode voltar a andar normalmente, pode recuperar o movimento parcialmente ou, infelizmente, existe a possibilidade de que ela nunca mais ande. Acredito que os médicos a estão preparando para o pior, ela precisa estar pronta para qualquer que seja sua nova realidade. Nós, como família, ficamos apreensivos e ansiosos por qualquer avanço. Estamos vivendo um dia de cada vez.

Guilherme Serrate Maia

'Nossa vida mudou para sempre'

Para Daniela, o acidente trouxe uma sensação de "total falta de controle sobre tudo."

Daniela ainda não sabe se vai conseguir recuperar movimento das pernas Imagem: Arquivo pessoal

"Um acidente que nos aconteceu e nos pegou totalmente desprevenidos. Não havia como prever. Algumas pessoas nos perguntam por que não averiguamos a casa, mas ela parecia segura. As toras de madeira pareciam muito fortes e, quando você está relaxado em uma casa em que se sente segura, você está apenas vivendo seu dia a dia sem se preocupar com uma catástrofe", diz Daniela.

Sentimos que nossa vida mudou para sempre. O choque de tudo isso certamente afetou a todos nós.

Daniela Serrate Maia

Os custos do tratamento já ultrapassaram R$ 400 mil, segundo a família. Só o voo fretado para o transporte da bióloga, por exemplo, custou mais de R$ 60 mil.

"Meu pai já tirou todas suas economias e pegou empréstimos. Os gastos calculados já passaram de R$ 400 mil", diz Daniela.

Para ajudar a cobrir as despesas, a família criou uma vaquinha online, buscando apoio de amigos, familiares e pessoas dispostas a contribuir para o tratamento de Daniela.

O que diz o Airbnb

Segundo o irmão de Daniela, o Airbnb tem sido solícito e mantém contato com a família "Eles estão analisando o acidente para dar o suporte que nossa família precisa neste momento tão difícil."

Procurada, a assessoria do Airbnb se manifestou com uma nota: "O Airbnb continua a investigar o caso e está em contato com a hóspede sobre o incidente."