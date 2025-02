Zelensky chega aos Emirados Árabes Unidos para abordar 'programa humanitário'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou, neste domingo (16), que chegou aos Emirados Árabes Unidos em uma visita para abordar um "grande programa humanitário", antes do aguardado encontro entre os dirigentes americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.

"Visita oficial com a primeira-dama nos Emirados Árabes Unidos", declarou Zelensky no Telegram, onde publicou um vídeo em que aparece desembarcando do avião.

"A prioridade é trazer mais prisioneiros nossos para casa, assim como investidores e uma associação econômica. Um vasto programa humanitário", acrescentou.

Zelensky tinha anunciado, esta semana, que viajaria aos Emirados, à Turquia e à Arábia Saudita nos próximos dias, mas que não tem previstos encontros com autoridades russas ou americanas.

Rússia e Estados Unidos preparam uma cúpula entre Putin e Trump, o que provocou nervosismo na Europa e na Ucrânia, que não querem ser excluídas das negociações para acabar com o conflito, que começou há quase três anos, com a invasão russa ao país vizinho.

