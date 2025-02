Morre funcionário vítima de incêndio em fábrica de fantasias no Rio

Rodrigo de Oliveira, um dos homens resgatados do incêndio em uma fábrica de fantasias em Ramos, na zona norte do Rio, morreu hoje (16). Dezenas de pessoas trabalhavam no local e algumas dormiam quando o fogo começou, na última quarta-feira (12).

O que aconteceu

Homem deu entrada no Hospital Getúlio Vargas em estado grave. A idade da vítima não foi divulgada. Outros seis pacientes continuam internados no local, cinco estão em estado grave e uma mulher apresentou melhora no estado de saúde, informou a Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo, 21 pessoas foram resgatadas.

A fábrica que pegou fogo é a Maximus Confecções, que produz roupas e fantasias para o Carnaval. Ela é especializada em produções para escolas de samba e uniformes militares.

Prédio não tinha aval de segurança do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a fábrica não estava com o laudo atualizado e, portanto, não poderia estar em funcionamento. O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) informou que autuou com urgência uma Notícia de Fato para apurar as condições de trabalho do local.

Império Serrano informou que todas as fantasias para o Carnaval estavam na fábrica. Em nota, escola de samba lamentou o incêndio e disse estar focada em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente.

Outras escolas também foram impactadas. As agremiações Unidos da Ponte e Unidos do Parque Acari também se pronunciaram dizendo que toda a produção de fantasias estava na fábrica. Já as escolas União da Ilha do Governador e Unidos do Porto da Pedra afirmaram que possuíam produções de parte do desfile em responsabilidade da fábrica.

Como foi o incêndio

Um dos funcionários contou que o incêndio começou no térreo na manhã de quarta. O fogo se espalhou rapidamente por causa dos tecidos e outros materiais inflamáveis. "Algumas pessoas pularam, outras desceram pela escada", afirmou à TV Globo.

Funcionária disse que estava trabalhando quando começou a ouvir colegas gritarem "fogo". "Estávamos dentro do ateliê (...) quando eu abri a porta, o fogo veio e só deu tempo da gente correr, se jogar pela escada e sair. Mas tinha mais gente lá em cima. Pegou fogo em tudo, tudo, nas máquinas. Está desesperador, foi horrível", contou Roberta, em entrevista ao RJTV.

Trabalhadores citaram condições precárias de trabalho e irregularidades no local. Eles conversaram com a reportagem do UOL, mas optaram por não serem identificados.

Maioria dos trabalhadores passava a semana no local e só tinha direito a uma folga. O grupo se reveza nas funções durante 24 horas, em diferentes núcleos, cada um associado a escola de samba contratante.

A justificativa para o pernoite é principalmente a falta de recursos para voltar para casa todos os dias. O pagamento dos funcionários é feito conforme avaliação da complexidade do trabalho. O UOL apurou que salários podem ser pagos por dia, semana ou mês, com valores que acompanham o volume e a complexidade do trabalho feito.