Vítima de bolo envenenado: Ela tirou pessoas mais importantes da minha vida

Zeli Teresinha dos Anjos afirmou que sua nora Deise Moura dos Anjos "tirou as 4 pessoas mais importantes" de sua vida ao envenenar com arsênio um bolo no fim de 2024. A declaração foi feita em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

"A gente comeu um pedacinho do bolo só e daqui a pouco a gente já começou a passar mal", disse Zeli. Ela relatou que não ia fazer o bolo, mas mudou de ideia e decidiu fazer o prato.

Bolos envenenados mataram quatro pessoas. Além do marido de Zeli (morto por um bolo feito em setembro de 2024), duas irmãs e uma sobrinha de Deise foram vitimados pelo prato em dezembro. As investigações apontam que Deise colocou o veneno no pote de farinha de Zeli.

Zeli ficou 19 dias internada por causa do veneno. Além dela, uma criança de 10 anos também foi hospitalizada em função do bolo.

Deise foi encontrada morta na última quinta (13). Ele estava presa na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre e foi encontrada pouco antes das 8 horas com sinais de asfixia.

A causa da morte ainda é investigada pela perícia e pela Polícia Penal. A principal hipótese é que tenha sido suicídio por asfixia mecânica, o que será confirmado "após a oitiva formal de todos os envolvidos e da realização da perícia", informou a delegada Karoline Calegari, responsável pela investigação do caso.

Relembre o caso

Investigadores coletaram provas com "fortes indícios" de que Deise praticava "homicídios em série" contra a própria família. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ela foi autora da morte por envenenamento de quatro familiares, entre setembro e dezembro do ano passado. Ela também é investigada por outras tentativas de homicídio na família, segundo divulgado pelos investigadores em janeiro.

Uma nota fiscal da compra do veneno teria sido encontrada no celular de Deise. O documento, divulgado com exclusividade pela RBS TV e confirmado pelo UOL, mostra o nome da investigada como destinatária e a identificação do produto como arsênio. Arsênio foi recebido pelos Correios, segundo investigadores.

Suspeita comprou veneno quatro vezes em um período de cinco meses. Em seu telefone, foram encontradas inúmeras buscas como ''veneno que mata humano'', ''veneno para o coração'' e ''veneno arsênio'', antes dos envenenamentos dos familiares, ainda segundo a Polícia Civil.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.