Trump quer terras raras da Ucrânia para diminuir dependência da China

Nesta semana, o presidente Donald Trump cobrou US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,9 trilhões) de Kiev para continuar fornecendo ajuda financeira para a guerra contra a Rússia. No entanto, ele exigiu que o pagamento seja feito em terras raras.

O que aconteceu

Terras raras são um grupo de 17 metais estratégicos para o setor de alta tecnologia. Eles são importantes para a manufatura de ímãs de alta performance, motores de veículos elétricos, sistemas de mísseis, celulares e outros eletrônicos. Não há substitutos viáveis.

A China, contra quem Trump ameaça uma guerra comercial, é o maior produtor mundial de terras raras, com 44 milhões de toneladas. Os americanos têm um interesse estratégico porque 80% dos materiais raros usados na indústria americana vêm da China. A exploração dos solos ucranianos permitiria a Washington uma menor dependência do mercado chinês.

A Ucrânia detém reservas de 22 dos 34 minerais identificados pela União Europeia como críticos, segundo o seu Ministério da Economia. O presidente ucraniano Voodymyr Zelensky também diz que tem a maior reserva de titânio da Europa, componente essencial para a indústria da aviação comum e espacial, além de reservas de urânio, usado para energia e armas nucleares.

Também é no território ucraniano que fica a maior reserva confirmada de lítio da Europa, com cerca de 500 mil toneladas, segundo o Serviço Geológico. O metal é vital para baterias, cerâmica e vidro. As reservas de grafite do país, um componente-chave para baterias de veículos elétricos e reatores nucleares, representam 20% dos recursos globais.

Mas a Ucrânia tem acesso limitado aos próprios metais, pois os principais depósitos estão em áreas dominadas pelos russos. Cerca de 40% dos recursos metálicos do país estão agora sob ocupação russa, de acordo com estimativas dos think-tanks ucranianos Nós Construímos a Ucrânia e Instituto Nacional de Estudos Estratégicos, com dados até o primeiro semestre de 2024.

A ideia de dividir as terras raras com os EUA está no "plano da vitória" apresentado por Volodymyr Zelensky a aliados em uma tentativa de fortalecer a posição ucraniana em possíveis negociações com a Rússia. O presidente ucraniano também alertou que, nas mãos dos russos, os recursos podem acabar com a Coreia do Norte e o Irã, inimigos declarados dos EUA. "Precisamos parar Putin e proteger o que temos".

Zelensky diz que não vai "doar" os recursos, mas oferecê-los em uma parceria mutuamente benéfica para desenvolvê-los em conjunto. "Os americanos ajudaram mais e, portanto, devem ganhar mais. E eles devem ter essa prioridade e terão"

Após a recente declaração de Trump, o presidente ucraniano afirmou estar pronto para chegar a um acordo que permita os EUA a explorar depósitos de terrar raras e outros minerais.

Por que terras raras são tão disputadas

Na verdade, as chamadas terras raras são bastante abundantes no planeta. Em 2024, o Centro Geológico dos Estados Unidos estimou que haveria mais de 110 milhões de toneladas no mundo.

Mas, muitas vezes, as propriedades destes minerais são únicas. Por exemplo, as qualidades do neodímio e do disprósio os tornam ideais para a fabricação de ímãs permanentes para turbinas eólicas no mar. Uma vez instalados, esses ímãs exigem pouca manutenção e oferecem alto desempenho, o que facilita a operação dessas usinas.

Quanto mais aumenta a demanda por essas matérias-primas, mais as pessoas as procuram e as encontram. O problema está mais na relação entre o custo de extração e o preço de mercado.

John Seaman, pesquisador do Instituto Francês de Relações Internacionais

A demanda continuará aumentando. Para atingir a neutralidade de carbono até 2050, a União Europeia, por exemplo, precisará de 26 vezes mais terras raras do que usa atualmente, calculou a Universidade KU Leuven para a associação europeia de produtores de metais Eurometaux.

Países com maiores reservas de terras raras

China: 44 milhões de toneladas

44 milhões de toneladas Vietnã: 22 milhões de toneladas

22 milhões de toneladas Brasil: 21 milhões de toneladas

21 milhões de toneladas Rússia: 10 milhões de toneladas

10 milhões de toneladas Índia: 7 milhões de toneladas

*Com informações de Reuters, AFP, RFI e Deutsche Welle