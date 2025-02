Rubio diz que próximos dias mostrarão se Putin leva a sério a paz na Ucrânia

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse no domingo que os próximos dias determinarão o quão sério o presidente russo Vladimir Putin está sobre a paz na Ucrânia, enquanto autoridades dos EUA voam para a Arábia Saudita para reuniões com autoridades russas.

O principal diplomata dos EUA também minimizou as preocupações europeias sobre ser excluído de negociações iniciais entre Rússia e Estados Unidos, dizendo em uma entrevista à CBS que um processo de negociação ainda não começou a sério.

Mais cedo no domingo, a Reuters relatou que autoridades dos EUA entregaram a autoridades europeias um questionário perguntando, entre outras coisas, quantas tropas eles poderiam contribuir para impor um acordo de paz. Mas nenhum aliado europeu foi convidado para a Arábia Saudita, onde autoridades russas e americanas devem iniciar as negociações no início da semana sobre o fim da guerra na Ucrânia.

"O presidente Trump falou com Vladimir Putin na semana passada e Putin expressou seu interesse pela paz, e o presidente expressou seu desejo de ver um fim para este conflito de uma forma duradoura e que proteja a soberania ucraniana", disse Rubio à CBS.

"Agora, obviamente, isso tem que ser seguido por uma ação, então as próximas semanas e dias determinarão se é sério ou não. No final das contas, um telefonema não faz a paz."