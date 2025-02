Rebeldes do M23 avançam sobre cidade estratégica de Bukavu, no leste do Congo

(Reuters) - Rebeldes do M23 apoiados por Ruanda avançaram no domingo para o centro de Bukavu, no leste da República Democrática do Congo, encontrando pouca resistência das tropas do governo, disseram testemunhas e o grupo armado, enquanto o Congo acusava Ruanda de ignorar os pedidos de cessar-fogo.

Os rebeldes têm tentado tomar o centro comercial desde que tomaram a cidade de Goma no final de janeiro. A captura de Bukavu, se confirmada, representa mais um golpe para a autoridade de Kinshasa no leste do país.

O governo congolês confirmou que os rebeldes estavam em Bukavu e acusou as tropas ruandesas de também entrarem na cidade. Ele não chegou a dizer que a cidade estava totalmente sob o controle do M23.

"Ruanda está teimosamente perseguindo seu plano de ocupar, pilhar e cometer crimes e graves violações de direitos humanos em nosso solo", disse o governo em uma declaração.

O rápido avanço dos rebeldes desde o início do ano e o envolvimento de tropas de países vizinhos alimentaram temores de uma guerra regional mais ampla, enraizada em tensões sobre poder, identidade e recursos que remontam ao genocídio de Ruanda na década de 1990.

Ruanda rejeita alegações do Congo e das Nações Unidas de que milhares de suas tropas estão lutando ao lado do M23, liderado pelos tutsis. O país afirma que está se defendendo contra a ameaça de uma milícia hutu, que, conforme alega, está lutando ao lado dos militares congoleses.

No domingo, havia poucos sinais dos confrontos e do derramamento de sangue que antecederam a tomada de Goma, quando cerca de 3.000 pessoas foram mortas, de acordo com as Nações Unidas.

Os moradores de Bukavu disseram ter visto tropas do M23 passando pelos distritos centrais desde o início da manhã, sem nenhum sinal de oposição.

O porta-voz do M23, Willy Ngoma, disse que a milícia estava na cidade e postou uma foto no X de um grupo de combatentes posando na Praça da Independência, no centro da capital da província.

Ele e outros representantes rebeldes não responderam quando perguntados se o M23 controlava a cidade.

Os recentes ganhos do grupo nas províncias de Kivu do Norte e do Sul significam que ele conquistou mais território do que todas as outras rebeliões desde o fim das duas grandes guerras que ocorreram de 1996 a 2003. Esses avanços também lhes deram o controle de alguns dos valiosos depósitos minerais da região.

O Congo é o maior produtor mundial de cobalto, um componente essencial das baterias para veículos elétricos e telefones celulares. É também o terceiro maior produtor global de cobre e abriga importantes depósitos de coltan, lítio, estanho, tungstênio, tântalo e ouro.

(Reportagem da Redação do Congo e de Sonia Rolley em Paris; reportagem adicional de Aaron McNicholas em Londres, Vinaya K em Bengaluru, e Cooper Inveen em Dakar)