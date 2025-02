WhatsApp é rede social mais importante para empresários, diz pesquisa

Cada vez mais empresas recorrem a plataformas digitais para comercializar produtos e serviços, segundo levantamento do Sebrae. O estudo revela que quase metade (48%) dos pequenos empreendedores já investiu em publicidade paga em redes sociais ou outros canais da internet.

A adesão crescente reflete a busca por maior visibilidade e alcance de clientes, impulsionada pela digitalização do consumo e pela competitividade do mercado.

O que aconteceu

Micro e pequenas empresas são as que mais investem em publicidade digital. A 9ª edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae, aponta que 59% dessas empresas direcionam recursos para anúncios online. Entre os microempreendedores individuais (MEI), a adesão é menor, mas ainda significativa, com 39% investindo na promoção de seus produtos e serviços no ambiente digital.

Digitalização das vendas se mantém estável. O estudo indica que, nas últimas três edições da pesquisa, cerca de 70% dos pequenos negócios utilizam ferramentas digitais para comercializar seus produtos e serviços. Esse dado sugere que a presença online dessas empresas já está consolidada no mercado.

Instagram supera o Facebook como principal rede para negócios. Com 60% da preferência dos entrevistados, a plataforma se tornou o canal mais utilizado por empreendedores, superando o Facebook, que registrou uma queda de participação, passando de 40% para 34%. As redes sociais continuam sendo o principal espaço de atuação digital para pequenos empresários.

WhatsApp permanece como a ferramenta mais popular. O aplicativo foi apontado por 81% dos entrevistados como canal essencial para a comunicação e vendas. Como era possível indicar mais de uma plataforma na pesquisa, muitos empresários combinam diferentes meios para ampliar o alcance de suas campanhas.

Setores variados investem em publicidade digital. O levantamento mais recente, realizado entre 25 de novembro e 17 de dezembro de 2024, mostra que a indústria alimentícia, serviços pessoais, saúde, educação e economia criativa são os segmentos que mais destinam recursos para anúncios online.

Legado da pandemia. Segundo Kennyston Lago, Analista de Pesquisa e Gestão do Conhecimento do Sebrae, o crescimento do Instagram no comércio digital reflete essa mudança. "As plataformas digitais são um vasto campo de oportunidades. O avanço da tecnologia, o aumento da confiança do consumidor nas compras online e o crescimento de soluções financeiras acessíveis impulsionarão ainda mais esse setor nos próximos anos", afirma.

Como usar as redes

A rede social ideal varia conforme o público. De acordo com Ricardo Canto Moreira Leite, diretor de Produtos do UOL, a escolha de qual rede social usar para divulgação dos produtos varia conforme o público que se pretende acionar. "O TikTok se destaca entre os mais jovens, enquanto o Instagram atinge uma faixa etária mais ampla, tornando-se uma opção estratégica para diferentes perfis de consumidores", diz.

Investir em tráfego pago exige conhecimento. Ferramentas como Google Ads e Facebook Ads podem impulsionar vendas, mas sem o devido preparo ou apoio profissional, os resultados podem ser insatisfatórios.

UOL disponibiliza soluções digitais. "O UOL oferece soluções digitais para ajudar pequenos e médios empreendedores a digitalizarem seus negócios, desde a construção de sites e lojas virtuais até campanhas de marketing digital", afirma Leite.

Experiência do cliente fortalece a marca. No meio online, a concorrência tende a ser maior, assim, exige mais do que um bom produto: estratégias como cupons de desconto e cashback ajudam a fidelizar consumidores e aumentar a recorrência de compras.

Segmentação de anúncios melhora os resultados. Empresas devem direcionar suas campanhas ao público certo. Um restaurante na zona sul de São Paulo, por exemplo, deve focar sua publicidade na região, enquanto uma loja de camisetas masculinas deve mirar um público compatível.

Dicas

