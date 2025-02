Presidente de Portugal chega a Recife e encontrará Lula nos próximos dias

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, desembarcou neste no domingo (16) em Recife e deve participar de uma série de eventos no Brasil ao longo da próxima semana — entre eles, um encontro com o presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Sousa fica em Recife até segunda (17). Estão previstas uma visita dele ao Real Hospital Português da Beneficência e uma cerimônia na Universidade Federal de Pernambuco, na qual o presidente deve receber o título de Doutor Honoris Causa — além de um encontro com a comunidade portuguesa da capital pernambucana.

Na terça (18), Sousa segue para Brasília. Ele será recebido por Lula no Palácio do Planalto pela manhã, participará de encontros no Congresso e no Supremo Tribunal Federal pela tarde e deve participar de um banquete no Itamaraty ao fim do dia.

Entrega do Prêmio Camões à escritora Adélia Prado também está prevista para terça. A cerimônia deve acontecer antes do jantar na sede do Ministério das Relações Exteriores.

São Paulo é a última parada antes do retorno a Portugal. Na capital paulista, Sousa participará de um fórum econômico na quarta (19).

Visita retribui encontro com Lula em Portugal em abril de 2023. A viagem foi a primeira de Lula à Europa em seu terceiro mandato.

Comunidade brasileira em Portugal hoje é 500 mil pessoas. O país abriga o segundo maior contingente e brasileiros no exterior, atrás apenas dos EUA. Já no Brasil, vivem atualmente 150 mil portugueses.