Por que estes potinhos de empilhar e rolar faz sucesso? Confira opiniões

Os primeiros anos de vida são momentos essenciais para estimular a diversão, habilidades e educação dos pequenos. Dentro dessa proposta, o Guia de Compras UOL pesquisou e encontrou potinhos de empilhar e rolar da Fisher-Price recomendado para crianças entre 6 meses e 3 anos.

O produto tem nota alta entre as mais 9,3 mil avaliações de compradores registradas na Amazon. Segundo o fabricante, o brinquedo ajuda a introduzir cores, números, tamanhos e formas para as crianças ao empilhar ou encaixar as semi esferas.

O que diz a Fisher-Price sobre o brinquedo?

Possui 10 semi esferas coloridas para empilhar, encaixar e rolar;

Promete ajudar a desenvolver habilidade motoras;

Tem uma bolinha, que pode ficar dentro dos potinhos ou se encaixar no topo da pilha.

O que diz quem comprou?

Na Amazon e Magalu, o brinquedo possui uma nota avaliativa média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram a qualidade do material, resistência e também as diferentes possibilidades de brincadeira com os potinhos.

Tem um material resistente e cores vivas. A bolinha amarela quica bastante no chão e faz a criança se movimentar bastante para poder pegá-la. Podemos empilhar ou formar várias bolas . Franciele

Brinquedo educativo e multifuncional. Meu medo era de que a bolinha fosse muito pequena, mas não é. Trata-se de um brinquedo seguro e com excelente material. Fernanda

Dá para montar bolas inteiras, colocar bolas dentro das outras, serve para marcar uma pista, é colorido, resistente, durável, aguenta impactos. É um brinquedo legal. Sérgio Silveira

Meu filho simplesmente ama, é perfeito. Dá para brincar de várias formas e a cada etapa do desenvolvimento do brinquedo o meu filho aprende algo novo. Já se passaram meses e ainda é o brinquedo favorito dele. Jonathan

Pontos de atenção

Outros consumidores reclamaram principalmente do barulho e encaixe difícil para as crianças. Confira os comentários avaliativos:

É feito de um material que, se a criança bater forte no chão, pode quebrar as peças. A bolinha do topo não é fixa, fica solta no topo, não gostei disso. Nat

Na minha opinião, esse brinquedo não é para 6 meses e sim para crianças a partir de 10 meses. Maria Mazuca

O brinquedo é ótimo, o material é bem forte, aguenta bastante a pancada dos nossos pequenos. Porém é muito barulhento, faz muito barulho quando meu filho o joga no chão. Como moro em apartamento, não o deixo brincar sempre, sem minha supervisão. Fora isso, é ótimo. Jennifer Santana

As últimas peças não encaixam muito bem. Não é tão fácil para a criança. Maria Andrea Corrêa

