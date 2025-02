Papa Francisco, doente, pede desculpas por ausência em missa no Vaticano

Por Joshua McElwee

ROMA (Reuters) - O papa Francisco, que passou as últimas duas noites no hospital, pediu desculpas por perder uma missa no Vaticano neste domingo, dizendo que ainda está sendo tratado de bronquite e agradecendo aos cuidados de seus médicos.

Francisco, 88, foi internado em um hospital de Roma na sexta-feira com uma infecção do trato respiratório. Seus médicos ordenaram que ele descansasse, o que o impediu de fazer sua oração regular de domingo aos peregrinos na Praça de São Pedro.

"Eu gostaria de estar entre vocês, mas, como vocês sabem, estou aqui no Hospital Gemelli porque ainda preciso de algum tratamento para minha bronquite", disse Francisco em uma curta versão escrita da oração.

"Obrigado pelo carinho, oração e proximidade com que vocês estão me acompanhando nestes dias, e gostaria de agradecer aos médicos e profissionais de saúde deste hospital por seus cuidados", acrescentou.

Seu porta-voz disse aos repórteres no Vaticano que Francisco dormiu bem, tomou café da manhã e leu alguns jornais e que seu tratamento continuaria no domingo.

O cardeal que conduziu a missa no domingo, na ausência de Francisco, abriu o serviço com uma mensagem de apoio.

"Nosso primeiro pensamento vai para o papa Francisco. Oramos por sua saúde, agradecendo a visão e o apoio que ele sempre nos dá", disse o Cardeal José Tolentino de Mendonça durante a missa na Basílica de São Pedro.