Netanyahu volta a elogiar Trump e Rubio diz que Hamas deve ser 'eliminado'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reuniu neste domingo (16) com o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, e afirmou que Israel e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possuem uma "estratégia comum" para o futuro de Gaza. Já o representante de Washington disse que o movimento islamista palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, "deve ser eliminado".

Com informações de Michel Paul, correspondente da RFI em Jerusalem, e agências

Esta foi a primeira visita a Israel do novo secretário de Estado norte-americano desde que assumiu o cargo. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos e o primeiro-ministro israelense apresentaram uma frente unida contra o que consideram seus inimigos comuns, ameaçando "abrir as portas do inferno" para o Hamas.

Após uma reunião com Marco Rubio, Netanyahu falou de uma "estratégia comum" com o chefe da Casa Branca para o futuro de Gaza e elogiou "a visão ousada de Donald Trump", que propôs assumir o controle do enclave palestino e transferir seus habitantes para o Egito e a Jordânia. "Trabalharemos para tornar essa visão uma realidade", acrescentou o premiê israelense.

"O presidente Trump e eu estamos trabalhando em total coordenação", disse Netanyahu. Já Rubio enfatizou que "todos os reféns devem ser libertados", acrescentando que o Hamas deve ser "eliminado", de acordo com os objetivos estabelecidos pelo premiê israelense no início da guerra devastadora no território palestino.

Sobre o destino de longo prazo da Faixa de Gaza, uma cúpula de cinco países árabes está marcada para 20 de fevereiro em Riad para responder ao plano americano. O projeto de Donald Trump de transformar o território palestino na "Côte d'Azur do Oriente Médio", transferindo seus 2,4 milhões de habitantes principalmente para a Jordânia e o Egito, tem oposição unânime no mundo árabe e foi criticado por boa parte da comunidade internacional.

Trégua em Gaza

A visita de Rubio acontece um dia após a libertação de três reféns israelenses capturados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 em troca de 369 prisioneiros palestinos mantidos em Israel. A troca foi a sexta desde que a trégua entrou em vigor em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de guerra.

O secretário de Estado norte-americano tentou convencer seus interlocutores israelenses a relançar as negociações sobre a segunda fase do acordo assinado com o Hamas. Israel, após uma série de consultas de segurança, propôs acelerar a fase 1 do acordo para recuperar os seis reféns ainda vivos no enclave palestino o mais rápido possível.

Programa nuclear iraniano em pauta

Durante a reunião, Rubio e Netanyahu afirmaram que a prioridade agora é a questão nuclear iraniana.

Israel "concluirá o trabalho" contra a ameaça iraniana, com o apoio dos Estados Unidos, disse o premiê, ao lado do chefe da dipomacia norte-americana. O representante de Washington enfatizou que o Irã era a maior fonte de "instabilidade" na região e que o país "nunca poderia ter armas nucleares".