Netanyahu diz que "podemos terminar o trabalho" contra o Irã após reunião com Rubio

Por James Mackenzie e Menna AlaaElDin

JERUSALÉM (Reuters) - Israel e os Estados Unidos estão determinados a frustrar as ambições nucleares do Irã e sua "agressividade" no Oriente Médio, disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu no domingo após reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Jerusalém.

Netanyahu disse que os dois tiveram uma "conversa muito produtiva" sobre uma série de questões, "nenhuma mais importante do que o Irã".

"Israel e América estão lado a lado no combate à ameaça do Irã", disse ele. "Concordamos que os aiatolás não devem ter armas nucleares e também concordamos que a agressão do Irã na região deve ser revertida."

Rubio disse: "Por trás de cada grupo terrorista, por trás de cada ato de violência, por trás de cada atividade desestabilizadora, por trás de tudo que ameaça a paz e a estabilidade para milhões de pessoas que chamam esta região de lar está o Irã."

A inimizade israelense-iraniana remonta a décadas, em uma história de guerras clandestinas e ataques por terra, mar, ar e ciberespaço.

O Irã, que diz estar enriquecendo urânio para fins pacíficos, também já apoiou grupos no Oriente Médio que se descrevem como o "Eixo da Resistência" à influência de Israel e dos EUA na região.

O Eixo inclui não apenas o Hamas, o grupo palestino que desencadeou a guerra de Gaza ao atacar Israel em outubro de 2023, mas também o movimento Hezbollah no Líbano, o movimento Houthi no Iêmen, e vários grupos armados xiitas no Iraque e na Síria.

Nos 16 meses desde que a guerra de Gaza começou, Israel assassinou os principais líderes do Hamas e do Hezbollah, e Israel e o Irã trocaram ataques retaliatórios limitados.

Netanyahu disse que Israel desferiu um "golpe poderoso" no Irã desde o início da guerra em Gaza e afirmou que, com o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, "não tenho dúvidas de que podemos terminar o trabalho".

Agradecendo a Rubio pelo "apoio inequívoco" à política de Israel em Gaza, Netanyahu disse que Israel e os Estados Unidos sob Trump compartilham uma estratégia comum no enclave palestino, onde um frágil cessar-fogo está em vigor.

"Quero garantir a todos que estão nos ouvindo agora que o presidente Trump e eu estamos trabalhando em total cooperação e coordenação entre nós", disse ele.