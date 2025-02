Mal súbito: entenda complicação que causou a morte de jogador do XV de Jaú

O meio-campista Gabriel Popó, do XV de Jaú, morreu na manhã deste domingo (16). Segundo o clube, o jogador sofreu um mal súbito no alojamento da equipe.

O mal súbito

Complicação representa uma parada cardíaca. O mal súbito é definido pela literatura médica como aquele quadro que acontece de repente, até uma hora após o surgimento dos primeiros sintomas ou 24 horas depois da última vez em que a pessoa foi vista no exercício de suas atividades normais.

Diversos efeitos podem configurar a situação. Alguns indivíduos acometidos pelo mal súbito morrem instantaneamente. Outros têm a morte decretada após a manifestação de alguns sinais. Pacientes socorridos rapidamente têm maior chance de reverter as complicações e se salvar.

Morte súbita está relacionada a doenças cardiológicas. O evento é resultado de um distúrbio elétrico do coração (arritmia) que interrompe a função de bombeamento e, consequentemente, do fluxo sanguíneo para o corpo.

Quem está mais suscetível

Homens na faixa dos 60-70 anos estão sob maior risco. Nessa fase da vida, casos estão relacionados à doença arterial coronariana (obstrução das artérias do coração). Apesar disso, é importante saber que, na população em geral, a morte súbita pode ser o "primeiro (e último) sintoma" de um problema cardíaco.

Grupos específicos precisam ficar ainda mais atentos. A relação inclui pessoas com histórico familiar de infarto ou doença genética do coração, quem teve infarto recentemente e pessoas com insuficiência cardíaca.

Atletas também são acometidos?

Alta exigência física explica casos como o de Gabriel Popó. Também pesa contra os atletas o uso indiscriminado de substâncias para ganho de massa muscular e melhora do desempenho, a exemplo de anabolizantes e termogênicos. Os suplementos podem elevar o risco de morte súbita.

Complicação pode afetar esportistas de todas as idades. Nos mais jovens, doenças genéticas associadas a problemas cardíacos podem se manifestar. Já em atletas de meia-idade ou mais idosos, a morte súbita ocorre mais comumente como consequência de doença aterosclerótica.

Como reconhecer os sintomas

Morte súbita é estágio final de situações que levam à parada cardíaca. A complicação pode ser precedida por dor no peito, falta de ar, fraqueza, tonturas, palpitações, desmaio, paralisia do rosto e da perna num dos lados do corpo, dificuldade para falar ou compreender a linguagem, perda ou obscurecimento da visão —em um olho só, perda do equilíbrio ou coordenação e dor de cabeça intensa.

Socorro rápido é essencial para a recuperação. A depender da causa e do tempo decorrido até o início do atendimento e sua qualidade, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar podem ser bem-sucedidas, evitando a morte ou sequelas.

*Com informações de reportagem publicada em 08/10/2019.