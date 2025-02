Luva de microfibra é segura para lavar carro? Veja opiniões de quem comprou

Precisa lavar o carro, mas sente receio de riscá-lo com esponjas e panos comuns? O Guia de Compras UOL encontrou uma luva de microfibra que promete limpar sem arranhar — alguns vídeos virais, inclusive, têm circulado mostrando como ela funciona.

Segundo informações de um dos fabricantes, o produto tem um tecido macio, que age como um velcro, prendendo e tirando a sujeira. Por absorver água e sabão, pode ajudar na limpeza tanto da lataria quanto dos vidros.

O que diz os fabricantes dizem?

Pode ser usada na lataria, nos vidros e em áreas de plástico;

As fibras do tecido agem como um pedaço de velcro, prendendo e retendo sujeira;

Absorve grandes quantidades de água e sabão e forma uma espuma espessa;

Indicada para todos os tipos de veículos.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a luva alcançou nota média de 4,7, de um máximo de 5 — entre as mais de 34 mil avaliações. Na Shopee, o produto registra 2,6 mil avaliações e nota 4,3 (de 5).

Luva excelente. De alta absorção e não arranha o carro.

Francisco R Silva Pinto Filho

Torna a lavagem muito mais fácil, não risca.

Rafael Spínola

Muito útil. Evita riscos durante a lavagem do carro. Demora para secar.

Pedro

A luva parece ser de muito boa qualidade, extremamente macia, em microfibra e com punho elástico, que evita que a mesma saia da mão durante o uso. Lembrar que durante o uso é importante realizar enxágue da mesma em um recipiente em separado, pois as microfibras retém partículas de poeira, que poderiam se acumular e riscar a pintura.

Robson

Pontos de atenção

A principal queixa dos consumidores é de que o produto é grande e não se ajusta bem a mãos menores. Também há reclamações de produtos que apresentaram defeito com pouco tempo de uso.

Na 3ª lavagem, notei que estava começando a se separar e se romper.

Justin



Em termos gerais, é um bom produto. O único ponto que eu não gostei é que tenho uma mão pequena e não consigo segurar bem a luva interna.

Ivan Ceballos

Um pouco grande para minhas mãos pequenas, mas é bem macio e faz o trabalho perfeitamente.

Kedy

*Com informações de matéria publicada em 11/04/2024.

