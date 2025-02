Justiça decreta prisão preventiva de jovem que atropelou corredora em MS

Do UOL, em São Paulo

A Justiça decretou neste domingo (16) a prisão preventiva do estudante de medicina de 23 anos que atropelou duas corredoras em Campo Grande. Uma delas, Danielle Oliveira, 41, morreu no local.

O que aconteceu

A defesa de João Vitor Vilela tentou obter a prisão domiciliar ou o uso de tornozeleira eletrônica. Segundo os jornais locais, o juiz seguiu, entretanto, o parecer do Ministério Público. O estudante ouviu a decisão em silêncio enquanto chorava.

"É uma pessoa de boa índole", disse advogado de estudante. Leandro José de Arruda Flávio disse à imprensa ao final da audiência de custódia que Vilela e a família estão sofrendo ameaças, "dizendo que vão matar ele dentro do presídio". "Infelizmente é um acidente trágico, a gente sabe disso, mas ele está colaborando com tudo e vamos buscar que seja aplicado o direito da maneira que tem que ser", afirmou.

Amigos de Danielle fizeram um protesto durante a audiência de custódia em frente ao fórum. Com camisetas de corrida, eles pediram justiça e a prisão preventiva do motorista. Ela fazia um treino com um grupo de corrida quando foi atropelada.

O estudante fazia "zigue-zague" na pista, segundo testemunhas. Elas também afirmaram que ele estava visivelmente embriagado. No carro dele, foram encontradas latas de cerveja.