Israel 'concluirá trabalho' contra a ameaça iraniana com o apoio dos EUA, diz Netanyahu

Israel "concluirá o trabalho" contra o Irã com o apoio dos Estados Unidos, declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste domingo (16) em uma coletiva de imprensa com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

"Nos últimos 16 meses, Israel desferiu um duro golpe ao acesso terrorista do Irã. Sob a forte liderança do presidente [Donald] Trump e com seu apoio inabalável, não tenho dúvidas de que podemos e concluiremos o trabalho", disse Netanyahu, acrescentando que "Israel e Estados Unidos estão lado a lado para combater a ameaça iraniana".

