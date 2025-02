IPVA 2025 SP: 2ª parcela ou cota única para placas com final 4 vence hoje

O pagamento do IPVA 2025 da segunda parcela ou da cota única sem desconto vence hoje para veículos de placa com final 4 registrados no Estado de São Paulo (confira o calendário completo abaixo). Amanhã é a vez dos carros de placa com final 5.

De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, em 2025 o tributo está em média 0,57% mais barato para os proprietários de veículos, com base em estimativa dos preços praticados no varejo, realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Como pagar o IPVA 2025?

É condição para que seja autorizado o licenciamento anual do veículo.

Para pagar o imposto, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do Renavam, e pagar a guia no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelo banco. Também dá para fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito.

Outra opção de pagamento é via PIX. Para isso, o interessado deve acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento e tem validade de 15 minutos.

Contribuintes podem pagar o tributo em cota única no mês de janeiro com desconto de 3%, ou parcelar em até cinco vezes

Primeiro pagamento parcelado deve ser realizado em janeiro e as outras nos meses seguintes

Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro de maneira integral, sem desconto

Valores do IPVA 2025

Proprietários de veículos movidos a gasolina e os bicombustíveis recolherão 4% sobre o valor venal.

Utilitários de cabine simples, ônibus, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos e similares recolhem 2%.

Caminhões pagam 1,5%, enquanto veículos de locadoras tem alíquota de 1%.

Calendário IPVA 2025 em SP Confira as datas de pagamento para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares: + Placa final 1: Cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela: vencimento 13/1

2ª parcela ou cota única sem desconto: Vencimento em 13/2

3ª parcela: vencimento em 13/3

4ª parcela: vencimento em 13/4

5ª parcela: vencimento em 13/5 + Placa final 2 Cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela: vencimento 14/1

2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 14/2

3ª parcela: vencimento em 14/3

4ª parcela: vencimento em 14/4

5ª parcela: vencimento em 14/5 + Placa final 3 Cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela: vencimento 15/1

2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 15/2

3ª parcela: vencimento em 15/3

4ª parcela: vencimento em 15/4

5ª parcela: vencimento em 15/5 + Placa final 4 Cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela: vencimento 16/1

2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 16/2

3ª parcela: vencimento em 16/3

4ª parcela: vencimento em 16/4

5ª parcela: vencimento em 16/5 + Placa final 5 Cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela: vencimento 17/1

2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 17/2

3ª parcela: vencimento em 17/3

4ª parcela: vencimento em 17/4

5ª parcela: vencimento em 17/5 + Placa final 6 Cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela: vencimento 20/1

2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 20/2

3ª parcela: vencimento em 20/3

4ª parcela: vencimento em 20/4

5ª parcela: vencimento em 20/5 + Placa final 7 Cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela: vencimento 21/1

2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 21/2

3ª parcela: vencimento em 21/3

4ª parcela: vencimento em 21/4

5ª parcela: vencimento em 21/5 + Placa final 8 Cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela: vencimento 22/1

2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 22/2

3ª parcela: vencimento em 22/3

4ª parcela: vencimento em 22/4

5ª parcela: vencimento em 22/5 + Placa final 9 Cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela: vencimento: 23/1

2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 23/2

3ª parcela: vencimento em 23/3

4ª parcela: vencimento em 23/4

5ª parcela: vencimento em 23/5 + Placa final 0 Cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela: vencimento 24/1

2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 24/2

3ª parcela: vencimento em 24/3

4ª parcela: vencimento em 24/4

5ª parcela: vencimento em 24/5 O que acontece se eu atrasar pagamento do IPVA? Quem não recolher o imposto é penalizado multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual da multa é fixado em 20%. Mantida a inadimplência, a multa sobe 40% sobre o valor do imposto, além da inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual, impedindo-o de aproveitar eventual crédito da Nota Fiscal Paulista. Além disso, o devedor pode ser cobrado mediante protesto pela Procuradoria-Geral do Estado. Após o prazo para licenciamento, descrito no calendário acima, quem estiver inadimplente não poderá efetuar o pagamento. Como consequência, o veículo pode ser apreendido, com multa e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Para onde vai o dinheiro do IPVA? Do total, descontadas as destinações constitucionais, o valor é repartido 50% para os municípios de registro dos veículos e os outros 50% são destinados ao Estado. Os recursos são investidos pelo governo estadual em obras de infraestrutura e melhoria na prestação de serviços públicos, como saúde e educação.

