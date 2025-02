Índia: correria em estação de trem de Nova Délhi deixa ao menos 18 mortos

Pelo menos 18 pessoas morreram durante um tumulto em uma estação ferroviária de Nova Délhi no sábado (15). A imprensa local informou neste domingo (16) que a tragédia ocorreu quando passageiros correram para não perder um dos trens que transportam fiéis ao norte do país. A região é palco do maior evento religioso do mundo.

O caos na estação ferroviária de Nova Délhi teve início quando uma multidão começou a se aglomerar para tentar embarcar rumo às celebrações na cidade de Prayagraj, no norte da Índia. A peregrinação leva milhões de fiéis a cada 12 anos para a localidade onde os hindus acreditam que eliminam seus pecados ao se banhar na confluência dos rios Ganges e Yamuna.

Eventos religiosos são frequentemente marcados por fatalidades ligadas a multidões no país. Cerca de 500 milhões de pessoas já visitaram essa edição da comemoração desde seu início, no mês passado. Em janeiro, pelo menos 30 pessoas morreram em um tumulto similar em Prayagraj. As celebrações vão até 26 de fevereiro e prometem ser as maiores já realizadas.

O ministro indiano dos Transportes Ferroviários, Ashwini Vaishnaw, anunciou neste domingo a abertura de uma investigação para determinar o que iniciou a correria na estação ferroviária. A maior parte das vítimas são mulheres e crianças.

Morte por asfixia

"Posso confirmar 15 mortos no hospital. Eles não têm ferimentos abertos", declarou à AFP Ritu Saxena, diretora-adjunta do hospital Lok Nayak, na capital indiana. Segundo ela, as vítimas provavelmente morreram "por hipóxia", ou seja, insuficiência de oxigênio, ou por lesões contundentes.

Logo depois, o canal NDTV indicou mais três mortes no incidente, citando fontes de outro hospital da cidade. Mais de 10 pessoas também ficaram feridas, mas a maioria delas não corre risco de vida.

"Trabalho aqui desde 1981 e nunca tinha visto uma multidão como essas", disse um carregador de malas ao jornal Times of India. "As pessoas começaram a se empurrar e a cair da escada rolante e das escadas". Segundo ele, os passageiros se apavoraram com o anúncio da mudança de plataforma de um trem especial em direção a Prayagraj.

Novas aglomerações

Mesmo após a tragédia, milhares de fiéis continuam a se aglomerar na estação neste domingo. Para evitar um novo drama, o ministro Vaishnaw anunciou a chegada de trens suplementares, sob a vigilância da polícia, encarregada de dispersar a multidão.

"Não há nenhuma organização", denunciou à agência de notícias ANI, Pawan Khera, líder do Congresso indiano, do principal partido de oposição.

Já o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, lamentou a tragédia. "Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos", escreveu na rede social X.

(Com informações da AFP)