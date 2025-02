Homem agride entregador que não quis subir com o lanche em Natal (RN)

Um homem derrubou e imobilizou um entregador que não quis entrar em seu prédio e subir com seu lanche em Natal (RN).

O que aconteceu

Caso aconteceu no sábado (15) no bairro de Lagoa Nova. A situação mobilizou outros entregadores na capital potiguar, que procuraram a polícia.

Envolvidos prestaram depoimento ontem na Delegacia Central de Flagrantes da Zona Sul. De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, as investigações sobre o caso estão em andamento e ficarão a cargo da 5ª Delegacia Policial.

Identidade dos envolvidos não foi divulgada pela polícia. Porém, em um vídeo, a vítima se identifica como Jonny Davis Barbosa do Nascimento. "Ele rasgou minha bolsa", afirma o entregador. Em outra gravação, Nascimento afirma ter cinco filhas e diz que ficou com a boca sangrando após a agressão.

Motoboy não quis subir porque o pacote com o pedido estava muito pesado. De acordo com relatos compartilhados nas redes sociais, o agressor, que seria um professor, se indignou com a situação e atacou o motoboy por isso.

Imagens do ataque foram compartilhadas na internet. O momento da agressão foi filmado por um motoboy e outros vídeos mostram entregadores em frente à Delegacia Central de Flagrantes da Zona Sul.