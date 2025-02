Europeus chocados tentam recuperar atraso após ações de Trump em relação à Ucrânia

Por Andrew Gray e John Irish e Lili Bayer

MUNIQUE (Reuters) - Eles não deveriam ter se surpreendido. No entanto, autoridades europeias têm se revelado chocadas e desprevenidas com os movimentos do governo Trump em relação a Ucrânia, Rússia e defesa europeia nos últimos dias.

Em uma grande conferência de segurança em Munique no fim de semana, havia uma sensação de consternação e descrença -- e um sopro de pânico -- entre os delegados europeus, ainda que alguns tentassem assumir expressões de coragem durante os dias vertiginosos de declarações e diplomacia.

Alguns de seus principais medos: não poder mais contar com a proteção militar dos EUA e que o presidente dos EUA, Donald Trump, feche um acordo de paz sobre a questão da Ucrânia com o presidente russo, Vladimir Putin, que prejudique Kiev e a segurança europeia mais ampla.

Essa preocupação foi alimentada pelo discurso da conferência do vice-presidente dos EUA, JD Vance, que mencionou a Ucrânia e a defesa europeia apenas de passagem e se concentrou em acusar a Europa de sufocar a liberdade de expressão e não conseguir administrar a migração.

Os líderes europeus declararam que teriam que assumir mais responsabilidade por sua própria defesa, aumentando os gastos militares e a produção de armas.

Mas depois de anos de tais declarações durante o primeiro mandato de Trump em 2017-21, e após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, eles ainda não concordaram sobre como organizar tal esforço ou como pagar por ele.

Eles também estão sob pressão dos EUA para elaborar planos de garantias de segurança para a Ucrânia, que um grupo de líderes discutirá em uma cúpula organizada às pressas em Paris na segunda-feira.

Os medos dos europeus de serem marginalizados foram intensificados pelo enviado de Trump à Ucrânia, o tenente-general aposentado Keith Kellogg, que declarou no sábado que eles não estarão à mesa para negociações de paz -- embora suas opiniões serão levadas em consideração.

Mais tarde no mesmo dia veio à tona que autoridades dos EUA e da Rússia se reunirão na Arábia Saudita nos próximos dias para iniciar negociações visando acabar com a guerra.

Autoridades dos EUA insistiram que só se contentarão com um acordo de paz "durável" e que a Ucrânia estará à mesa.

Mas, reunidos em Munique -- uma cidade sinônimo do pacto de 1938 para permitir que a Alemanha nazista anexasse a região dos Sudetos da Tchecoslováquia -- , alguns líderes europeus na conferência de segurança disseram abertamente temer que uma capitulação estivesse novamente na agenda.

"Enquanto estou aqui em Munique esta noite, não posso deixar de perguntar: já estivemos aqui antes?", disse a chefe da política externa europeia, Kaja Kallas, na noite de sábado.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, interveio remotamente no domingo via X: "Como historiador e político, a única coisa que posso dizer hoje é: MUNIQUE. NUNCA MAIS."

EUROPEUS SE RECUPERANDO

Os europeus estão se recuperando de uma enxurrada de medidas do governo Trump nos últimos dias, mesmo com Washington afirmando que continua comprometido com a aliança transatlântica da Otan, que tem sido o alicerce da segurança europeia há 75 anos.

Na quarta-feira, o novo secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, declarou na sede da Otan que um acordo de paz não incluiria a adesão ucraniana à Otan e que não era realista para a Ucrânia retornar às suas fronteiras anteriores a 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia.

Hegseth também disse que as "realidades estratégicas gritantes" impediam que os EUA "se concentrassem principalmente na segurança da Europa".

Mais tarde naquele dia, Trump disse que havia ligado para Putin, fez uma avaliação otimista da conversa e disse que as negociações de paz começariam imediatamente.

A ação de Trump derrubou anos de política ocidental, seguida pelo governo Biden e pelas potências europeias, de tentar isolar Putin e insistir que as negociações de paz só deveriam começar quando a Ucrânia estivesse em uma posição mais forte no campo de batalha.