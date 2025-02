Enviado dos EUA ao Oriente Médio diz que segunda fase das negociações em Gaza continuará nesta semana

NOVA YORK (Reuters) - O enviado dos EUA ao Oriente Médio, Steve Witkoff, disse no domingo que as conversações sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e os militantes palestinos do Hamas continuarão esta semana "em um local a ser determinado" para descobrir como chegar a uma conclusão bem-sucedida.

Ele disse à Fox News que teve telefonemas "muito produtivos e construtivos" no domingo com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e o diretor de inteligência do Egito.

Witkoff disse que eles falaram sobre "a sequência da fase dois, definindo as posições de ambos os lados, para que possamos entender (...) onde estamos hoje e, em seguida, continuar as conversas esta semana em um local a ser determinado para que possamos descobrir como chegar ao final da fase dois com sucesso".

(Reportagem de Michelle Nichols)