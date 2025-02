Durante a noite, os ataques da Rússia atingiram a usina de energia da Ucrânia, deixando os moradores em um frio congelante

(Reuters) - Ataques de drones russos danificaram uma usina de energia térmica em Mykolaiv, no sul da Ucrânia, durante a noite, deixando pelo menos 100 mil pessoas sem aquecimento, já que as temperaturas caíram abaixo de zero, disseram autoridades ucranianas no domingo.

"Isso não tem nada a ver com os combates e a situação no front, mas prova mais uma vez que os russos estão lutando contra nosso povo e contra a vida na Ucrânia", disse o presidente Volodymyr Zelenskiy no mensageiro Telegram.

"E eles estão lutando de forma mesquinha, sem aliviar a pressão. Isso não é o que fazem aqueles que realmente querem que a paz seja restaurada e estão se preparando para as negociações."

Mais cedo, o primeiro-ministro Denys Shmyhal disse que o ataque à usina de energia foi "feito deliberadamente para deixar as pessoas sem aquecimento em temperaturas abaixo de zero e criar uma catástrofe humanitária".

A Rússia atacou a Ucrânia com 143 drones durante a noite, mas os militares ucranianos disseram que abateram 95 deles, enquanto 46 não atingiram seus alvos, provavelmente graças ao uso de contramedidas eletromagnéticas que interrompem os ataques de drones.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida nos ataques noturnos, que também danificaram casas na região de Kiev, segundo autoridades ucranianas. Espera-se que a temperatura em Mykolaiv caia para 7 graus Celsius negativos (19,4 Fahrenheit) na noite de domingo.

Zelenskiy novamente pediu aos aliados ocidentais que forneçam à Ucrânia mais defesas aéreas, já que a Rússia agora detém 20% do território ucraniano e avança lentamente no leste, à medida que a invasão em grande escala de Moscou se aproxima de seu terceiro aniversário.

Ele citou dados que mostram que, na semana passada, a Rússia lançou cerca de 1.220 bombas aéreas, mais de 850 drones e mais de 40 mísseis em áreas controladas pelo governo da Ucrânia.

Não houve nenhum comentário imediato da Rússia.

Ambos os lados negam ter como alvo os civis na guerra que a Rússia iniciou com sua invasão na Ucrânia há quase três anos.

"A Europa e o mundo devem estar mais bem protegidos contra esse mal e preparados para enfrentá-lo", disse Zelenskiy em sua postagem no Telegram.

"Juntamente com a Europa, os EUA e todos os nossos parceiros, podemos terminar esta guerra com uma paz justa e duradoura."

No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, chocou os aliados europeus e a Ucrânia nesta semana ao telefonar para Putin sem consultá-los ou a Kiev previamente e declarar o início imediato das negociações de paz.

O enviado de Trump para a Ucrânia disse então que a Europa não terá um lugar à mesa para as negociações de paz na Ucrânia, depois que Washington enviou um questionário às capitais europeias para perguntar o que elas poderiam contribuir para as garantias de segurança de Kiev.

Os países europeus estão planejando uma reunião na segunda-feira para discutir a guerra na Ucrânia.