Defesa Civil emite alerta para 'calor intenso' a partir deste domingo em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para altas temperaturas a partir deste domingo, 16, em todo o território do Estado. A previsão indica que a atuação de uma massa de ar quente aumentará a sensação de calor e abafamento em diversas regiões até pelo menos quarta-feira, 19, com termômetros chegando a 38ºC.

O Boletim Meteorológico Especial, que cita um "calor intenso" no Estado, foi emitido por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Conforme o alerta da Defesa Civil, as máximas devem chegar a 38°C na região de Itapeva e no Vale do Ribeira. Já na Baixada Santista e nas regiões de São José dos Campos, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente, a previsão é de que os termômetros batam 36°C.

Enquanto isso, no litoral norte e nas regiões de Bauru e Araraquara, a previsão é de temperaturas de até 35°C. No Vale do Paraíba e nas regiões de Presidente Prudente, Barretos e Franca, de 34°C. Por fim, na região metropolitana da capital paulista e nas regiões de Sorocaba e Campinas, de 33°C.

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda que a população evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, sobretudo das 10h às 16h, e utilize protetor solar, bonés ou chapéus, além de roupas leves e confortáveis.

"Também é essencial manter a hidratação constante, bebendo bastante água ao longo do dia, e evitar atividades físicas intensas ao ar livre nos períodos de maior calor. Além disso, é importante manter os ambientes bem ventilados e refrescar-se sempre que possível", afirma.

O órgão alerta ainda que idosos e crianças requerem atenção especial, pois são mais vulneráveis aos efeitos do calor do que pessoas de outras faixas etárias. "É fundamental garantir que estejam sempre bem hidratados, em locais arejados e protegidos do sol", diz a Defesa Civil.

O órgão relembra que os cuidados também devem ser estendidos aos animais de estimação. A orientação é manter os pets em locais sombreados e oferecer água fresca ao longo do dia.

"Passeios devem ser feitos nos horários mais frescos, preferencialmente no início da manhã ou no fim da tarde, para evitar queimaduras nas patas devido ao solo quente", diz. "Nunca deixe animais dentro de veículos estacionados, pois a temperatura interna pode subir rapidamente e causar risco de morte."