Da goleada sofrida na estreia ao título: Brasil é campeão do Sul-Americano Sub-20

O Brasil teve um início catastrófico no Sul-Americano Sub-20, ao sofrer a maior goleada de sua história diante da Argentina em todas as categorias, um 6 a 0 na estreia, mas a Seleção se reergueu, melhorou jogo a jogo e conquistou o título.

O time do técnico Ramon Menezes foi bicampeão do torneio no domingo com uma vitória por 3 a 0 sobre o Chile, na última rodada do hexagonal final. Com 13 títulos, o Brasil é o maior vencedor do Sul-Americano Sub-20, à frente do Uruguai, segundo com oito conquistas.

Deivid Washington (73'), Pedrinho (86') e Ricardo Mathias (88') marcaram os gols brasileiros contra o Chile no estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, no norte da Venezuela.

O resultado obrigava a Argentina a vencer o Paraguai por quatro gols de diferença, mas a 'Albiceleste' foi derrotada por 3 a 2.

"Este grupo de jogadores tem todo o meu respeito e toda a minha admiração", comentou Ramon em entrevista coletiva. "Meu sentimento é de muita emoção".

Apesar do placar, o jogo foi complicado para o Brasil até David Washinton marcar o primeiro em uma jogada individual e uma finalização mortal na área.

O goleiro Felipe Longo salvou a Seleção em um primeiro tempo difícil. O jogador de 19 anos do Corinthians evitou que o Chile saísse na frente em duas oportunidades antes do intervalo, em um lance cara a cara e em uma cabeçada do atacante.

No segundo tempo, Ramon assumiu o risco e colocou em campo David Washington, Ricardo Mathias e Alisson Santana, uma estratégia que acabou premiada.

Cinco minutos depois do primeiro gol, o zagueiro Iván Román foi expulso (78') e deixou o time chileno com dez. O Brasil aproveitou a vantagem na reta final da partida e marcou mais duas vezes para colocar a Argentina diante de uma missão complicada com o Paraguai.

- Paraguai surpreende a Argentina -

Luca Kmet (30'), Tiago Caballero (47') e Diego León (82') foram os artilheiros paraguaios contra a 'Albiceleste', que descontou com dois gols de Maher Carrizo (52') e (66').

Nascido em Buenos Aires, mas de nacionalidade paraguaia, Kmet marcou seu terceiro gol no torneio aproveitando cruzamento de outro jogador de origem argentina, Alan Morinigo.

No início do segundo tempo, Caballero ampliou para o Paraguai, que contava com o apoio dos jogadores brasileiros nas arquibancadas.

A Argentina ainda reagiu e chegou ao empate 20 minutos, mas Diego León selou a vitória paraguaia na reta final.

"Nosso cansaço físico e mental era muito perceptível, e o jogo foi piorando", lamentou o técnico do time argentino, Diego Placente.

- Classificação do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20:

Pts J G E P GF GC

1. Brasil 13 5 4 1 0 9 2

2. Argentina 10 5 3 1 1 10 8

3. Colômbia 9 5 3 0 2 10 4

4. Paraguai 9 5 3 0 2 7 10

5. Uruguai 1 5 0 1 4 5 10

6. Chile 1 5 0 1 4 4 11

