Casal que morava na capital morre em queda de avião no interior de SP

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste sábado, 15, e deixou duas pessoas mortas no município de Quadra, no interior de São Paulo, a 160 quilômetros da capital. As vítimas são, de acordo com a Defesa Civil de Quadra, eram Nelson José Ponzoni, de 77 anos, dono da aeronave, e sua esposa Vivien Neide Barbosa Bonafer Ponzoni, de 74 anos.

O casal, que morava em São Paulo, tinha uma chácara de lazer em Quadra, próxima ao Clube de Voo Aeroquadra, de onde tinham decolado. O plano era fazer um sobrevoo e pousar no mesmo local da partida.

O Corpo de Bombeiros afirmou que a aeronave caiu em um canavial na região de Guarapó, nos arredores da altura do nº 100 da Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, que liga Quadra a Tatuí.

Ainda segundo informações preliminares, o avião entrou em chamas logo após a queda. As duas vítimas foram encontradas carbonizadas por equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h30.

Ao menos cinco viaturas da corporação foram deslocadas até o local para trabalhar no atendimento da ocorrência e na contenção das chamas. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

