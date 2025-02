Carros x enchentes: o que você deve fazer se estiver de carro em temporal

A temporada de chuvas voltou com tudo e já deixa sua marca nos grandes centros brasileiros: as enchentes. Ruas alagadas são um dos maiores medos de qualquer motorista que está à deriva na rua.

Para te ajudar a lidar com os alagamentos constantes nessa época de calor e umidade, o UOL separou algumas dúvidas sobre o que você deve e não deve fazer se estiver no carro diante de uma enchente.

A rua à minha frente está alagada. Posso passar com o carro ou não?

Não passar se a água estiver acima da metade das rodas;

Usar pontos de referência, como outros veículos, para avaliar o nível do aguaceiro durante o trajeto;

Se for encarar a travessia, manter o carro em primeira ou segunda marcha, sem mudar de marcha e com aceleração constante, em baixa velocidade, entre 2.500 e 3.000 rpm, para o motor não "morrer";

Evitar atravessar ao lado de outros veículos, sobretudo de maior porte, para que o deslocamento da água não movimente seu carro;

Se o motor desligar, não acioná-lo enquanto a água estiver sobre as rodas.

E se eu não conseguir escapar da enchente?

Se não conseguir escapar do alagamento com o seu carro, pare e desligue o motor;

Ao religar o carro, verifique se não houve entrada de água no sistema de admissão -- um mecânico ajudará no diagnóstico;

Procure sua seguradora: se o mecânico identificar calço hidráulico, apólices com proteção contra enchentes e fenômenos naturais cobrem este tipo de sinistro;

Carro danificado por enchente também permite que se peça indenização ao administrador da via; registre boletim de ocorrência e procure um advogado.

Eu não estava no carro, mas o veículo ficou danificado pelo alagamento:

Principal risco é o calço hidráulico, que acontece quando a água entra nos cilindros e entorta as bielas.

Verificar se a parte elétrica está em ordem, incluindo, relês, módulos e outros componentes.

Muitas partes podem ser recuperadas ou trocadas, mas há chances de defeitos aparecerem depois

Procure uma empresa especializada em serviços de lavagem e higienização.

Partes que necessitam de lubrificação, como suspensão e peças móveis, precisam ser verificadas por mecânico.

Carroceria é a parte mais fácil de ser recuperada. As peças plásticas recebem um tratamento com um produto que recupera a cor original e impede que o material fique esbranquiçado ou manchado.

Pintura é recuperada em um processo de duas etapas: lavagem desengraxante com xampu especial e descontaminação da pintura.

Última etapa é utilizar um gerador de ozônio para matar as bactérias.

E se der perda total?

Análise de perda total ou se vale o reparo depende da seguradora que leva em consideração a Tabela Fibe para estipular o valor do carro.

Dano total só é caracterizado se os prejuízos causados ao veículo resultantes de um mesmo sinistro atinjam ou ultrapassem 75% do limite máximo de garantia.

Indenização demora de cinco a sete dias, em média.

Em caso confirmado de perda total, o destino mais provável para o veículo são o ferro-velho ou um leilão.

Como acionar a seguradora?

Verificar as condições gerais do contrato e, se for o caso, buscar orientação com o corretor de seguros.

Quem tem a cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF), por exemplo, não tem direito à indenização.

Se tem, o passo é entrar em contato com a seguradora para informar o prejuízo ou até mesmo para solicitar o guincho para a retirada do veículo do local.

É verdade que carro tem maior risco de incêndio em um temporal?

Sim. Por mais estranho que possa parecer, transitar ou deixar o veículo estacionado sob chuva forte também traz outro inconveniente: aumento no risco de incêndio, mesmo que o automóvel não seja alagado.

O risco maior está relacionado ao catalisador, que opera em temperaturas altíssimas, a partir de 300º C e chegando a cerca de 800º C. "O mesmo risco ocorre quando você mantém o carro ligado sobre uma área de vegetação alta e seca. A proximidade com superfícies extremamente quentes pode ocasionar combustão e alastrar o fogo".