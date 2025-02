Marca de biscoitos 'pra presente' começou em quiosque; hoje tem 70 lojas

A Biscoitê, marca de biscoitos finos e vendidos em embalagens colecionáveis e para presente, foi aberta em 2012 em um quiosque de 17m², em São Paulo, pelo casal Carolina e Raul Matos. Hoje, a rede tem 70 lojas e faturou R$ 92 milhões em 2024. A meta é abrir mais 40 lojas neste ano.

Como foi a expansão da marca

A primeira unidade da Biscoitê foi um quiosque de 17m² no Shopping Villa Lobos, em São Paulo. "Como nenhum shopping acreditava na ideia, o primeiro ponto foi em um lugar de baixo fluxo e completamente desprivilegiado. A marca ainda está no Shopping Villa Lobos, em outro local e com uma loja maior", diz Matos.

Em países como França, Itália e EUA, biscoitos são mais do que um simples lanche; são presentes, símbolos de carinho e sofisticação. No Brasil, um dos maiores mercados de biscoitos do mundo, esse conceito simplesmente não existia. Vi aí uma oportunidade gigante: transformar biscoitos em presentes especiais.

Raul Matos, CEO e sócio-fundador da Biscoitê

Matos tem experiência na área. Antes da Biscoitê, ele foi sócio de outras empresas de alimentação (barras de cereais, alimentos orgânicos, pão de queijo e cookies). "Essas experiências me deram uma visão ampla sobre mercado, inovação e como transformar um simples produto em algo memorável", declara.

Hoje, a Biscoitê tem 70 lojas em 15 estados. São 41 franquias e 29 próprias. Uma franquia da marca custa de R$ 250 mil a R$ 490 mil. Os modelos de negócio são quiosques (em shoppings, aeroportos, galerias, etc.), lojas de shopping e lojas de rua. A empresa tem também um carrinho de 3 metros de comprimento, usado como operação complementar de alguma loja da marca.

A meta é abrir mais 40 lojas este ano. O foco da estratégia de expansão neste momento é para a região Sul, Centro-Oeste e Nordeste.

Em 2024, o faturamento da empresa foi de R$ 92 milhões. O lucro não foi divulgado.

IA cria embalagens colecionáveis

Uma das embalagens colecionáveis da Biscoitê é em formato de livro de metal Imagem: Divulgação

A marca tem uma variedade de biscoitos finos e sofisticados. Inclui opções cobertas com chocolate, recheados, biscoitos salgados e versões sazonais em embalagens colecionáveis. Um dos produtos mais vendidos é o Limonê. É um biscoito artesanal de fubá com limão siciliano e chocolate. Uma embalagem de 220g custa R$ 43,90.

Fabricação própria. A fábrica fica em Santo Amaro, em São Paulo e a marca lança cerca de 200 produtos anualmente. Entre alguns produtos exclusivos, estão os biscoitos Tartufo (feito com parmesão curado e azeite de trufas brancas) e o Olivê (biscoito de queijo gouda com azeitonas pretas).

Inovação no processo. A Biscoitê usa inteligência artificial para otimizar processos, aprimorar fórmulas e até criar embalagens de design diferenciado. "Ferramentas de inteligência artificial auxiliam os designers na criação de embalagens e estampas, mesclando um processo artesanal de ilustração com tecnologia", afirma Carolina Matos, sócia-fundadora e responsável pelo direcionamento criativo da marca.

As embalagens são desenvolvidas para serem reutilizáveis e colecionáveis. Uma delas é em formato de livro de metal. Outro destaque é uma embalagem em formato de rádio. "Além dos biscoitos, a embalagem tem um QR Code que, escaneado, leva o nosso cliente a uma playlist da marca no Spotify", diz Matos.

A empresa tem o "Clube do IA". Para incentivar a adoção da inteligência artificial, criamos o Clube de IA. Nós nos reunimos às quintas-feiras para discutir com todas as áreas como podemos incorporar a tecnologia para melhorar nosso dia a dia", diz Matos.

Latas colecionáveis são diferencial e ponto de atenção

Biscoito premium é um posicionamento da marca. "A empresa pegou um produto tradicional e o transformou em algo premium. É uma inovação de sabor, textura, embalagens e até na estratégia da marca", diz Wilson Borges, gerente regional do Sebrae-SP.

Foco na experiência do consumidor. Para Borges, o biscoito não é o principal negócio da marca, mas, sim, a "experiência de trazer memórias de afeto e carinho ao cliente".

Inovação no mercado competitivo. "Em um mercado tão competitivo quanto o da alimentação, a empresa consegue sobreviver e se diferenciar ao sempre trazer novidades para os clientes. As latas colecionáveis preenchem muito essa lacuna. Isso agrega valor ao produto", diz Borges.

As embalagens colecionáveis são também um ponto de atenção na escala do negócio. Borges diz que os custos das embalagens diferenciadas e da logística de distribuição dos produtos não podem estrangular a margem do negócio. "Por mais que a lata de alumínio possa ser reciclável, o seu custo ainda é mais caro do que uma embalagem plástica", afirma.